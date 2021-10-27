Свадьба – одно из самых важных и волнительных событий в жизни любого человека. Всем молодожёнам хочется прожить долгую и слаженную семейную жизнь. Не удивительно, что от старшего поколения нам достались тысячи суеверий и запретов о свадьбе.
И пусть большинство из них обосновываются фразой "так надо", но для душевного спокойствия лучше соблюсти эти условности. А ещё такие приметы сделают свадьбу более веселой и интересной.
Ранее мы публиковали календарь свадеб на 2022 год, который поможет вам подобрать идеальную дату для праздника.
Приметы перед свадьбой
Перед свадьбой будущие муж и жена очень волнуются: лишь бы всё прошло гладко. Народная мудрость сложила несколько примет об этом периоде.
- Для счастливой семейной жизни подружка невесты должна быть незамужней, а друг жениха – холостым.
- Ночь перед свадьбой молодоженам нужно провести отдельно. Тогда брак будет счастливый.
- Невесте нельзя вязать вещи любимому перед свадьбой.
- Если в семье невесты накануне свадьбы кто-то расчихался, то брак будет крепким.
- В день перед свадьбой молодым нельзя делать совместные фотографии.
Приметы в день свадьбы
Вот и наступил день X. Это событие запомнится на всю жизнь, так что веселитесь на полную.
- Обувь невесты не должна содержать шнурки.
- Дождь в день свадьбы – хорошая примета. Он сулит чистую семейную жизнь.
- Первый выпитый бокал шампанского молодые разбивают на счастье.
- Чтобы семейная жизнь была богатой, сладкой и сытой, молодых от дома к автомобилю посыпают пшеном, пшеницей и монтками.
- Свадебный кортеж на пути к ЗАГСу сигналит, чтобы отпугнуть всю нечисть от молодоженов.
- После росписи муж и жена должны вместе посмотреть в большое зеркало – тогда они будут счастливы.
Приметы о свадебном платье
Белое свадебное платье – символ чистоты и невинности невесты. Все знают, что девушке нельзя показываться любимому в платье до свадьбы, чтобы избежать беды. Это не единственная примета о наряде невесты.
- Надеть на свадьбу юбку с корсетом – к раздельной семейной жизни. Лучше выбрать цельное платье.
- До свадьбы нельзя примерять полный свадебный образ. Даже если очень хочется полюбоваться собой, лучше снять фату или отложить букет перед примеркой.
- Помимо платья белым также должно быть нижнее белье.
- Если на свадебном платье нет молний и застежек, то будущие роды будут легкими.
- Надеть украшение с жемчугом – к слезам невесты.
- На свадебном банкете молодежны должны сидеть на общей скамье.
- На свадьбе супругам можно танцевать исключительно друг с другом и с родителями, чтобы не было измен в семье.
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