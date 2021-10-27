Свадебные приметы / фото УНИАН

Свадьба – одно из самых важных и волнительных событий в жизни любого человека. Всем молодожёнам хочется прожить долгую и слаженную семейную жизнь. Не удивительно, что от старшего поколения нам достались тысячи суеверий и запретов о свадьбе.

И пусть большинство из них обосновываются фразой "так надо", но для душевного спокойствия лучше соблюсти эти условности. А ещё такие приметы сделают свадьбу более веселой и интересной.

Ранее мы публиковали календарь свадеб на 2022 год, который поможет вам подобрать идеальную дату для праздника.

Приметы перед свадьбой

Перед свадьбой будущие муж и жена очень волнуются: лишь бы всё прошло гладко. Народная мудрость сложила несколько примет об этом периоде.

  • Для счастливой семейной жизни подружка невесты должна быть незамужней, а друг жениха – холостым.
  • Ночь перед свадьбой молодоженам нужно провести отдельно. Тогда брак будет счастливый.
  • Невесте нельзя вязать вещи любимому перед свадьбой.
  • Если в семье невесты накануне свадьбы кто-то расчихался, то брак будет крепким.
  • В день перед свадьбой молодым нельзя делать совместные фотографии.

Приметы в день свадьбы

Вот и наступил день X. Это событие запомнится на всю жизнь, так что веселитесь на полную.

  • Обувь невесты не должна содержать шнурки.
  • Дождь в день свадьбы – хорошая примета. Он сулит чистую семейную жизнь.
  • Первый выпитый бокал шампанского молодые разбивают на счастье.
  • Чтобы семейная жизнь была богатой, сладкой и сытой, молодых от дома к автомобилю посыпают пшеном, пшеницей и монтками.
  • Свадебный кортеж на пути к ЗАГСу сигналит, чтобы отпугнуть всю нечисть от молодоженов. 
  • После росписи муж и жена должны вместе посмотреть в большое зеркало – тогда они будут счастливы.

Приметы о свадебном платье

Белое свадебное платье – символ чистоты и невинности невесты. Все знают, что девушке нельзя показываться любимому в платье до свадьбы, чтобы избежать беды. Это не единственная примета о наряде невесты.

  • Надеть на свадьбу юбку с корсетом – к раздельной семейной жизни. Лучше выбрать цельное платье.
  • До свадьбы нельзя примерять полный свадебный образ. Даже если очень хочется полюбоваться собой, лучше снять фату или отложить букет перед примеркой.
  • Помимо платья белым также должно быть нижнее белье.
  • Если на свадебном платье нет молний и застежек, то будущие роды будут легкими.
  • Надеть украшение с жемчугом – к слезам невесты.
  • На свадебном банкете молодежны должны сидеть на общей скамье.
  • На свадьбе супругам можно танцевать исключительно друг с другом и с родителями, чтобы не было измен в семье.

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Автор: Екатерина Пулатова