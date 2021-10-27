Свадебные приметы отображают многовековую мудрость наших предков. Каждый из молодоженов сам выбирает, стоит ли верить таким суевериям.

Свадьба – одно из самых важных и волнительных событий в жизни любого человека. Всем молодожёнам хочется прожить долгую и слаженную семейную жизнь. Не удивительно, что от старшего поколения нам достались тысячи суеверий и запретов о свадьбе.

И пусть большинство из них обосновываются фразой "так надо", но для душевного спокойствия лучше соблюсти эти условности. А ещё такие приметы сделают свадьбу более веселой и интересной.

Ранее мы публиковали календарь свадеб на 2022 год, который поможет вам подобрать идеальную дату для праздника.

Приметы перед свадьбой

Перед свадьбой будущие муж и жена очень волнуются: лишь бы всё прошло гладко. Народная мудрость сложила несколько примет об этом периоде.

Для счастливой семейной жизни подружка невесты должна быть незамужней, а друг жениха – холостым.

Ночь перед свадьбой молодоженам нужно провести отдельно. Тогда брак будет счастливый.

Невесте нельзя вязать вещи любимому перед свадьбой.

Если в семье невесты накануне свадьбы кто-то расчихался, то брак будет крепким.

В день перед свадьбой молодым нельзя делать совместные фотографии.

Приметы в день свадьбы

Вот и наступил день X. Это событие запомнится на всю жизнь, так что веселитесь на полную.

Обувь невесты не должна содержать шнурки.

Дождь в день свадьбы – хорошая примета. Он сулит чистую семейную жизнь.

Первый выпитый бокал шампанского молодые разбивают на счастье.

Чтобы семейная жизнь была богатой, сладкой и сытой, молодых от дома к автомобилю посыпают пшеном, пшеницей и монтками.

Свадебный кортеж на пути к ЗАГСу сигналит, чтобы отпугнуть всю нечисть от молодоженов.

После росписи муж и жена должны вместе посмотреть в большое зеркало – тогда они будут счастливы.

Приметы о свадебном платье

Белое свадебное платье – символ чистоты и невинности невесты. Все знают, что девушке нельзя показываться любимому в платье до свадьбы, чтобы избежать беды. Это не единственная примета о наряде невесты.

Надеть на свадьбу юбку с корсетом – к раздельной семейной жизни. Лучше выбрать цельное платье.

До свадьбы нельзя примерять полный свадебный образ. Даже если очень хочется полюбоваться собой, лучше снять фату или отложить букет перед примеркой.

Помимо платья белым также должно быть нижнее белье.

Если на свадебном платье нет молний и застежек, то будущие роды будут легкими.

Надеть украшение с жемчугом – к слезам невесты.

На свадебном банкете молодежны должны сидеть на общей скамье.

На свадьбе супругам можно танцевать исключительно друг с другом и с родителями, чтобы не было измен в семье.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова