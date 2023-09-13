В их жизнь грядут проблемы.

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которым судьба подготовила испытания на прочность. Им придется нелегко в самое ближайшее время. Кто эти знаки - читайте далее.

Близнецы

Уже в сентябре Близнецы могут столкнуться с предательством близкого человека, от которого они этого вовсе не ожидали. Астрологи советуют вам быть бдительными и улавливать каждую мелочь. Тогда у вас, возможно, появится шанс не попасться на удочку недоброжелателя. Скорее всего, этот человек либо вам завидует, либо очень на вас обижен.

Видео дня

Можете сработать на опережение и поговорить со своими близкими по душам. Если вы в чем-то не правы, то лучше извиниться и постараться сгладить острые углы. В противном случае удара в спину не избежать.

Стрелец

Для Стрельцов ближайшее время также будет крайне опасным. Однако в личной жизни потрясений не предвидется. Скорее всего, ваши проблемы будут связаны сугубо с работой. Есть риск, что вас попрут с должности со свистом. Возможно, ранее вы допустили серьезную ошибку или были подстрекателем.

Если последнее время у вас были конфликты с коллегами и начальством, то вам лучше залечь на дно. Сделайте так, чтобы вас не было ни видно, ни слышно. Тогда есть шанс избежать роковых событий.

Напомним, середина сентября сулит трем знакам Зодиака головокружительный успех.

Вас также могут заинтересовать новости: