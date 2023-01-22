Каким будет гороскоп для Стрельцов на месяц - читайте в материале УНИАН.

В январе 2023 года Стрельцам скучать не придется. Все будет складываться не очень гладко и даже совсем не так, как вам хочется. Ну и пусть - вы ведь любите задачи со звёздочкой.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В январе 2023 у Стрельцов на работе будут неплохие шансы на успех. Смело продвигайте свои идеи - вы сможете произвести отличное впечатление на начальника или делового партнера. В будущем это благоприятно отразится на карьере.

В середине января лучше взять тайм-аут и переждать - все равно планы будут рушиться. Поэтому лучшим решением будет на время "залечь на дно". Зато в конце месяца вы сможете наверстать упущенное - успех снова будет на вашей стороне.

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Гороскоп любви на январь 2023

В январе 2023 Стрельцам не нужно рассчитывать на всплеск романтических чувств. Все будет спокойно и размеренно - конечно, при условии, если с партнером у вас доверие и гармония. Но сейчас не время ломать копья - лучше договаривайтесь.

В середине января воздержитесь от обсуждения финансовых вопросов со своей второй половинкой - можете рассориться. Если все же поругаетесь, то в конце месяца будет удачный момент все исправить.

У холостых Стрельцов в третьей декаде января появится шанс познакомиться с интересным человеком в поездке или же вдали от дома.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе Стрельцы будут бодрыми и энергичными. Да и когда болеть, если появилось столько дел! Но звёзды советуют все-таки найти в плотном графике время для себя. Одевайтесь по погоде и пейте витамины - чтобы никакой вирус не подкосил. Не забывайте о полноценном отдыхе: переутомление может стать причиной обострения хронических заболеваний. Любая физическая активность пойдет на пользу.

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