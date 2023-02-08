Каким будет гороскоп Стрельца на месяц, куда нужно бежать и когда стоять на месте - узнайте в материале УНИАН.

Февраль 2023 у Стрельцов будет очень продуктивным. Открывайте свой долгий ящик - пришло время решать отложенные дела и воплощать в жизнь задуманное ранее. Звезды обещают, что в этом месяце все будет идти, как по маслу - и на работе, и в личной жизни. Правда, для этого все-таки придется соблюдать некий баланс. Звезды советуют чаще обнимать любимых и полноценно отдыхать.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

Февраль - это месяц карьеры для Стрельцов. Если по какой-то причине вы не могли идти дальше по карьерной лестнице, то сейчас удастся все уладить. Вам могут предложить новую должность или новый перспективный проект. Конечно, придется порядочно попотеть, но у вас хватит сил. Звезды на вашей стороне - так что дерзайте.

Финансовое положение также улучшится. Правда, придется поостеречься происков конкурентов - они могут досаждать вам, распуская всякие слухи. Бдите.

Видео дня

Гороскоп любви на февраль 2023

Любовный гороскоп на февраль для Стрельцов обещает благоприятный период. О вас будут заботиться и уделять внимание. И вам следует отвечать тем же, несмотря на многочисленные дела и заботы. Помните, что между работой и личной жизнью нужен баланс - вот и балансируйте.

Холостые Стрельцы в феврале могут познакомиться с очень интересным человеком. Ваша это половинка или не ваша - пока неизвестно. Звезды говорят, что пока это может быть всего лишь флирт. Но сейчас и не время торопиться: нужно узнать друг друга получше.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

В плане здоровья у Стрельцов в феврале 2023 все отлично: вы бодры и энергичны. Да и когда болеть - ведь столько дел нужно решить. Но нужно следить за тем, чтобы вас не занесло на поворотах: старайтесь больше отдыхать. Высыпайтесь, полноценно питайтесь и не пытайтесь обмануть организм ведром кофе. Ослушаетесь - и вскоре будете страдать от недосыпа и перегрузок.

Вас также могут заинтересовать новости: