Готовьтесь к свадьбе и романтическим приключениям.

Середина осени, как рассказали тарологи, принесет большую радость представителям трех знаков Зодиака. Им сказочно повезет в любви, все страдания останутся в прошлом. Кто услышит признание и найдет счастье всей своей жизни - читайте ниже.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам судьбоносное знакомство. Вы встретите человека, который навсегда изменит вашу жизнь. Не бойтесь доверять и раскрыть свое сердце.

Однако прежде чем начать новые отношения, убедитесь, что отпустили человека, который был вам дорог в прошлом. Не стоит соглашаться на новый роман, если вы еще не сожгли мосты, это принесет лишь проблемы.

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Дева

Девам сказочно повезет в любви. Вы сможете насладиться вниманием, комплиментами и подарками. Вторая половинка влюбится в вас во второй раз, отношения перейдут на новый уровень.

Если же вы еще не встретили свою судьбу, то обязательно старайтесь почаще проводить время в компаниях. Человек, который подарит вам неземную любовь, где-то рядом. Не отказывайтесь от новых знакомств и любовных приключений.

Козерог

Тарологи считают, что Козероги могут сыграть свадьбу уже этой осенью. Вас закружит ураган любви, события будут развиваться стремительно. Это может вас испугать, однако постарайтесь не поддаваться панике, все будет хорошо.

Порой люди быстро переходят от слов к поступкам. И если вы услышите признание в любви и поймете, что готовы ответить взаимностью, не сдерживайте себя. Позвольте романтике вскружить вам голову!

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