Украинский астролог Марина Онищенко заявила, что переговоры политиков вполне реальны уже в конце апреля.

Украинский астропсихолог Марина Онищенко рассказала, что апрель 2022 будет насыщен на решающие даты, которые изменят ход событий войны в Украине. В частности, в конце месяца могут быть важные переговоры.

Онищенко не исключает, что речь идет о переговорах Путина и Зеленского. Об этом специалистка рассказала в интервью "Зірковому шляху".

"30 апреля солнечное затмение пройдет в Украине в третьем доме. Мы будем иметь очень большую помощь от соседних государств. От некоторых, не от всех. Третий дом говорит о переговорах. Я думаю, что именно 30 апреля состоятся переговоры, которые поставят точку", - сказала Онищенко.

Астролог не исключает, что около 30 апреля могут быть переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

"Если смотреть гороскоп Зеленского и Путина на апрель и на все затмения, то картина есть такая - Путин очень сильно избегает переговоров. Он всевозможными действиями их саботирует", - заявила астролог.

Напомним, астролог Валентина Виттрок заявила, что Москва повторит судьбу Мариуполя.

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