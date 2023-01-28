В воскресенье, 29 января, Скорпионам повезет в работе и личной жизни. Для Водолеев судьба готовит испытания, их окружили злые языки. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН ниже.
Овен
Овнов ждут хорошие новости и радостные события. Вы сможете проявить свою мудрость и сделать правильный выбор, который приведет к счастью.
Телец
Карты Таро сулят Тельцам день, когда вам придется проявить смелость и осознать свои ошибки. Найдите в себе силы и извинитесь за все, о чем сожалеете.
Близнецы
29 января Близнецов ждет важная встреча. Вы можете случайно столкнуться с человеком из прошлого, который когда-то имел большое значение в вашей жизни.
Рак
Раков ждут перемены. Вы сможете улучшить свою жизнь и сделать правильные выводы.
Лев
Судьба откроет для Львов новую дорогу. Вы сможете найти внутреннее равновесие и двигаться вперед без груза прошлого.
Дева
Карты Таро сулят Девам позаботиться о своих границах. Не позволяйте чужому хамству вмешаться в ваши дела.
Весы
Судьба готовит для Весов непростой день. Вас могут резко спустить с небес на землю, вы слишком заигрались.
Скорпион
Звездный час настанет в жизни Скорпионов. У вас началась белая полоса, повезет и на работе, и в общении со второй половинкой. Ловите удачу за хвост.
Стрелец
Стрельцы погрязли в слухах и противоречиях. Вы слишком много говорите о тех, кто не заслуживает осуждения. Вскоре это может обернуться против вас.
Козерог
29 января Козерогам стоит посвятить время для себя. Отдохните от шумной компании, откажитесь от похода в гости и проведите этот день дома, займитесь только своими делами.
Водолей
Водолеям стоит опасаться. Их ждет много неприятных слов и обид. Дурной сглаз плохо на вас влияет, все дело в том, то вы слишком близко подпустили врага.
Рыбы
В воскресенье Рыбам, несмотря на то, что это выходной день, придется работать. Однако не стоит огорчаться, все пройдет легко и без лишних проблем.
Напомним, ранее астрологи раскрыли сильные и слабые стороны Скорпионов.