Близнецов ждет важная встреча.

В воскресенье, 29 января, Скорпионам повезет в работе и личной жизни. Для Водолеев судьба готовит испытания, их окружили злые языки. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН ниже.

Овен

Овнов ждут хорошие новости и радостные события. Вы сможете проявить свою мудрость и сделать правильный выбор, который приведет к счастью.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам день, когда вам придется проявить смелость и осознать свои ошибки. Найдите в себе силы и извинитесь за все, о чем сожалеете.

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Близнецы

29 января Близнецов ждет важная встреча. Вы можете случайно столкнуться с человеком из прошлого, который когда-то имел большое значение в вашей жизни.

Рак

Раков ждут перемены. Вы сможете улучшить свою жизнь и сделать правильные выводы.

Лев

Судьба откроет для Львов новую дорогу. Вы сможете найти внутреннее равновесие и двигаться вперед без груза прошлого.

Дева

Карты Таро сулят Девам позаботиться о своих границах. Не позволяйте чужому хамству вмешаться в ваши дела.

Весы

Судьба готовит для Весов непростой день. Вас могут резко спустить с небес на землю, вы слишком заигрались.

Скорпион

Звездный час настанет в жизни Скорпионов. У вас началась белая полоса, повезет и на работе, и в общении со второй половинкой. Ловите удачу за хвост.

Стрелец

Стрельцы погрязли в слухах и противоречиях. Вы слишком много говорите о тех, кто не заслуживает осуждения. Вскоре это может обернуться против вас.

Козерог

29 января Козерогам стоит посвятить время для себя. Отдохните от шумной компании, откажитесь от похода в гости и проведите этот день дома, займитесь только своими делами.

Водолей

Водолеям стоит опасаться. Их ждет много неприятных слов и обид. Дурной сглаз плохо на вас влияет, все дело в том, то вы слишком близко подпустили врага.

Рыбы

В воскресенье Рыбам, несмотря на то, что это выходной день, придется работать. Однако не стоит огорчаться, все пройдет легко и без лишних проблем.

Напомним, ранее астрологи раскрыли сильные и слабые стороны Скорпионов.

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