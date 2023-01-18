Скорпионы не прислушиваются к критике, им плевать на мнение окружающих.

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, часто страдают из-за внутренних противоречий. Астрологи назвали сильные и слабые стороны этого знака, эту информацию важно учитывать тем, кто хочет разобраться в себе или же подружиться со Скорпионами. Что стоит знать об этом знаке Зодиака - читайте ниже.

Сильные стороны Скорпионов

По мнению астрологов, Скорпионы умеют брать себя в руки и не теряются в нестандартных ситуациях. Этот знак Зодиака отличается смелостью. Скорпионы не боятся сложностей и могут добиться успеха там, где нужно проявить мужество.

Помимо этого, Скорпионы хитры. Они тонко чувствуют ложь и могут "считывать" эмоции людей. Это помогает им раскрывать тайны и наказывать любителей плести интриги.

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Слабые стороны Скорпионов

Скорпионы не прислушиваются к критике, им плевать на мнение окружающих. Однако слабость в том, что Скорпионы "жалят" сами себя. Они любят заниматься самокопанием, часто ругают себя из-за пустяков. Из-за этого у Скорпионов может развиваться неуверенность в себе, комплексы.

Помимо этого, Скорпионы привыкли полагаться на свою интуицию, но они слишком подозрительны. Они могут сомневаться в искренности окружающих, из-за чего никого не подпускают близко.

Напомним, ранее астрологи уже назвали сильные и слабые стороны Весов.

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