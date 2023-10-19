Пятница будет непростой для некоторых знаков.

Эзотерики составили прогноз на 20 октября 2023 года по картам Таро. Что завтра ждет все знаки Зодиака - читайте далее.

Овен

Весь день вы будете достаточно беспокойными, хоть и особых причин для этого нет. Постарайтесь руководствоваться умом, а не эмоциями. Тогда вам будет легче пережить этот день.

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Телец

Могут происходить разные события, которые будут вызывать у вас шок и непонимание ситуации. Однако вскоре вы поймете, что они положительно повлияли на вашу жизнь.

Близнецы

Возможно, последнее время вам приходилось бороться за свое место под солнцем. Завтра наступит пауза в этом процессе. Вы сможете немного отдохнуть перед новым боем.

Рак

Вы можете попасть в лапы мошенников. Карта "Дурак" говорит о том, что вас попытаются обмануть. Не ведитесь на манипуляции и будьте осторожны с новыми людьми.

Лев

В этот день вам лучше не быть слишком активными. Займите место наблюдателя и тогда вы поймете, кто вам друг, а кто - враг. Не суйте свой нос в чужие дела.

Дева

Перед вами открываются шикарные возможности. Вы можете преуспеть практически во всех делах, если правильно расставите приоритеты. Подумайте о том, как все сделать быстро и хорошо.

Весы

Вы сможете наладить отношения с окружающими. Звезды сулят вам успех в общении. Более того, вы можете найти покровителя, который будет вам помогать по жизни.

Скорпион

Скорпионам стоит научиться финансовой грамотности. Войдите в режим экономии, потому что вы рискуете остаться без денег в ближайшее время.

Стрелец

Судьба поставит вас перед сложным выбором. Астрологи советуют вам больше думать головой и прислушиваться к интуиции. Тогда этот выбор будет максимально безболезненным для вас.

Козерог

Весь день вы будете очень активными, что позволит вам сделать все запланированное в кратчайшие сроки. Вечер посвятите семье. Общение с детьми пойдет вам на пользу.

Водолей

Вселенная может проверить вас на прочность. Будьте осторожны с финансовыми делами, а также держите свой язык за зубами. В противном случае рискуете попасть с скандал.

Рыбы

Вы обретете уверенность в завтрашнем дне. А это уже залог вашего хорошего настроения. Вы будете на высоте в этот день.

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