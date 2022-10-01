Что сегодня ожидает Скорпиона и каких событий ждать в октябре - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что во втором месяце осени у Скорпионов будет море энергии - это поможет наладить социальную жизнь и ситуацию с работой. Моральных сил окажется достаточно для того, чтобы противостоять любым трудностям, поэтому не сворачивайте с намеченного пути. О том, когда повезет Скорпиону и случится ли это в октябре - читайте далее в статье.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Весов в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

С самого начала месяца вы будете зарабатывать деньги и бросите все силы на это занятие. Не беритесь за несколько проектов сразу - не потянете ни один из них. Ближе ко второй декаде увидите результаты своей работы - на счету появится крупная сумма. Астрологи советуют вам работать над аккуратностью и педантичностью, чтобы повысить качество работы.

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Меньше доверяйте, особенно малознакомым людям, а важную информацию держите при себе. Берите выходные, чтобы отдохнуть и восстановиться, это время вкладывайте в себя. Будьте осторожны - вокруг вас много корыстных и завистливых людей.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Для одиноких Скорпионов первая декада октября будет не очень удачной - возможны ссоры с противоположным полом. Вполне вероятно, что объявится бывший, с ним тоже будете выяснять отношения. Некоторые представители знака окажутся в больших компаниях, где есть шанс познакомиться с интересным человеком, но не обольщайтесь - если роман и будет, то краткосрочный.

Семейные Скорпионы тоже окажутся в пучине конфликта со своими близкими. Ваша излишняя напористость и лидерские качества не позволяют принять точку зрения другого человека. Выход из ситуации прост - найдите общее занятие и посвящайте ему много времени, тогда получится обрести точки соприкосновения с партнером.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

С 1 по 12 октября вы будете полны сил и энергии, поэтому смело можно путешествовать и отправляться в командировки. Никакие вирусы или травмы вам не страшны - защитные функции организма будут работать на 100%.

Вторая половина месяца окажется менее удачной - из-за усталости иммунитет ослабнет. Более того, звезды не рекомендуют обращаться к врачам или проводить косметологические процедуры - результат будет ужасным. Желательно начать заниматься спортом, но легким - танцами, фитнесом или плаванием.

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