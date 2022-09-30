Что ждет Весов завтра, с приходом нового месяца, и к чему стоит готовиться уже сейчас - узнайте в материале УНИАН.

Во втором месяце осени Весы смогут улучшить свое материальное положение, а также изменить социальный статус. Воздушный знак ждет множество интересных знакомств, которые помогут взлететь по карьерной лестнице. Подробно об изменениях в жизни в октябре - далее в статье.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Девы в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Астрологи говорят, что особенно успешным месяц будет для тех представителей знака, чья работа связана с иностранными языками, образованием или международными отношениями. Главный совет - не обсуждать с другими людьми ваши планы на будущее и не хвастаться достижениями.

Видео дня

Если хотите начать учить что-нибудь, то делайте это в первой декаде - тогда шансы на успех будут заметно выше. Ближе к концу месяца появятся деловые знакомства, которые помогут стабилизировать или улучшить ситуацию с финансами.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Одиноких Весов в первой половине месяца ждет судьбоносная встреча - звезды рекомендуют обратить внимание на этого человека. Вы узнаете его по огромному количеству общих интересов - сначала покажется, что так вообще не бывает. Личная жизнь будет набирать обороты, только не торопите события, а наслаждайтесь каждым совместным мгновением.

Представители знака, у которых уже есть отношения, должны быть осторожными - возможны соблазны со стороны. Переключите фокус внимания на семью, старайтесь проводить больше времени со своей половинкой, устраивайте романтические ужины и семейные уик-енды. Даже если вам покажется, что чувства угасли - не воспринимайте такой период всерьез, ведь он быстро закончится.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

Астрологический прогноз гласит, что во втором месяце осени могут быть проблемы с ротовой полостью, поэтому не забудьте записаться к стоматологу. Уменьшайте количество сладкого, чистите зубы два раза в день и следите за гигиеной, иначе рискуете запустить болезнь.

Во второй половине месяце возможно снижение иммунитета, поэтому употребляйте витамины и тепло одевайтесь. Резкое улучшение самочувствия произойдет в третьей декаде - после 21 октября. Тогда вы будете находиться в тонусе и полны энергии для новых свершений.

Вас также могут заинтересовать новости: