Астроэксперт не сомневается в том, что наша страна обязательно победит в войне против России.

Известный экстрасенс Макс Гордеев прогнозирует, что в будущем Украину ждет помощь, вступление в ЕС и процветание.

Своим прогнозом астроэксперт поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Гордеев заявил, что Украина победит в войне против России. Она будет обязательно сильной и независимой. "Никогда не смейте сомневаться в том, что Украина победит!" - призвал он.

По словам экстрасенса, сейчас наша страна проходит сложный путь, но карта показывает цифру 9.

"Эта война будет длиться 8-9 месяцев. Не еще, а в общем. Что-то будет в августе-сентябре", - сказал Гордеев.

Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский рассказал, стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси. Эксперт уверяет, что риск авиаудара Россией остается, однако Лукашенко действует осторожно и понимает все возможные последствия.

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