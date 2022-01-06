В самые опасные дни января возможны ссоры, болезни и финансовые утраты.

Луна оказывает сильное влияние на судьбу и здоровье человека. Лунный календарь предсказывает удачные дни для стрижки, работы в огороде или крупных покупок.

Некоторые даты лунного календаря считаются опасными и несчастливыми. В такие дни нередко бывают конфликты между людьми, различные неприятности и болезни, проблемы с деньгами и личной жизнью. Астрологи предупредили о пяти таких днях в январе 2022 года.

9 января: соединения Солнца и Венеры

Союз Венеры с Солнцем принесет с собой сложное время для всех. Этот день будет очень напряженным и энергетически слабым. Многие люди почувствуют сильный упадок сил, непонятную апатию и полное опустошение. У тех, кто работает в это воскресенье, день будет непродуктивным.

14 января: первый день ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий - это сложный и опасный период, а самый первый день будет наиболее неприятным. В эту дату люди часто будут сомневаться в своих поступках и близких. Снизится доверие между людьми. 14 января по миру будет распространяться неправдивая информация и различные сплетни. В этот день нельзя ничему верить.

16 января: соединение Солнца с Плутоном

В эту дату наша звезда встретится с Плутоном, что опасно усилением негативных эмоций. В эту дату люди будут напряженными и нервными. Людям будет казаться, что весь мир настроен против них. Могут всплыть старые обиды и нерешенные конфликты. Астрологи советуют по возможности ни с кем не общаться в этот день.

23 января: соединение Солнца с Меркурием

Союз Солнца с самой опасной планетой Солнечной системы создаст опасную финансовую ситуацию. В этот день многие люди будут неразумно тратить деньги. Покупки не принесут ожидаемой радости. Эта дата очень опасна для торговцев и бизнесменов. Не принимайте никаких рискованных решений.

26 января: Меркурий в знаке Козерога

В эту дату Меркурий сделает людей жадными и эгоистичными, проявит наши самые худшие черты. Астрологи рекомендуют опасаться предательства в этот день, а также соблюдать осторожность, поскольку вас попытаются обмануть мошенники или недобросовестные люди. 26 января кто-то может воспользоваться вашей добротой.

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