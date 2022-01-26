В самые опасные дни февраля по лунному календарю высока вероятность проблем и неудач.

Луна влияет на здоровье и судьбу человека так же сильно, как и другие небесные светила. Лунный календарь определяет удачные и неподходящие дни для новых дел, финансовых вложений и прочих хлопот. Астрологи назвали самые опасные дни последнего зимнего месяца, которые принесут нам неудачи, болезни и конфликты. На эти даты лучше не планировать ничего важного.

1 февраля - Новолуние в Близнецах

Этот день опасен семейными конфликтами и отсутствием взаимопонимания. Люди вспомнят старые обиды и станут очень ревнивыми. Конфликты в этот день будут надуманными, без объективной почвы. Астрологи рекомендуют провести этот день в одиночку, чтобы ненароком не сорваться на родных.

11 февраля - Соединение Меркурия с Плутоном

Соединение двух планет сделает день опасным и агрессивным. В эту дату все плану пойдут наперекосяк. Вселенная будет всеми силами мешать вам воплотить задуманное. 11 февраля люди не смогут сосредоточенно и продуктивно работать. Рекомендуется отложить все важные дела.

15 февраля - Соединение Венеры с Марсом

Венера и Марс угнетает интеллектуальную сферу человека. Эта дата будет неудачной для работников умственных профессий и творческих людей. Любые интеллектуальные начинания закончатся неудачей, а новые идеи не будут приходить в голову. Также в этот день обострятся отношения между родителями и детьми.

16 февраля - Полнолуние в знаке Льва

Любые новые дела лучше не начинать в этот день. Ничем не рискуйте, не меняйте образ жизни и не пытайтесь избавиться от вредных привычек. Иначе все станет ещё хуже. 16 февраля нельзя врать и притворяться другим человеком, иначе отношения с близкими сильно ухудшатся.

24 февраля - Убывающая луна в Стрельце

Под влиянием Стрельца люди станут очень расточительны в деньгах. Не стоит ничего покупать в этот день. Покупки не только не принесут радости, но также могут оказаться бесполезными. Ваше отношение к деньгам 24 февраля будет неадекватным.

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