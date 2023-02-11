Что обещает гороскоп на февраль 2023 для Рыб и чего лучше избегать в этом месяце - читайте в материале УНИАН.

Гороскоп для Рыб на февраль 2023 советует не делать резких движений. Сейчас не время для перемен. Проведите этот месяц спокойно и размеренно: наберитесь сил - скоро они вам пригодятся, и прислушивайтесь к своей интуиции.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

В феврале 2023 Рыбы задумаются о том, что пора бы сменить работу. Но сейчас не самое удачное время для этого, предупреждают звезды. Лучше займитесь текущими делами и подтяните рабочие "хвосты", а еще обратите внимание на свои финансы. Чтобы избежать лишних трат, вам следует в этом месяце тщательно сводить баланс доходов и расходов, а крупные покупки и вовсе лучше перенести на март.

Под конец февраля вас может ожидать выгодное предложение по работе: все хорошенько взвесьте, чтобы с головой не утонуть в новых обязанностях. Заработок - это хорошо, но и о себе забывать не стоит. Прислушивайтесь к своей интуиции - она вас никто не подводила. Если ваше шестое чувство советует вам присмотреться к кому-то или чему-то в работе, то не игнорируйте.

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Гороскоп любви на февраль 2023

В феврале 2023 Рыбы будут любимыми и желанными. Не испортьте эту атмосферу, предупреждают звезды. Если в конце зимы вам захочется сменить имидж - и не только свой, но и любимого человека - прежде хорошо подумайте. Возможно, дело совсем не во внешности, а вам нужно освежить свои чувства и отношения. Отправляйтесь вместе на прогулку, выходите в свет, делайте друг другу маленькие подарки.

Холостым Рыбам любовный гороскоп на февраль 2023 советует не засиживаться дома. Во второй половине месяца есть вероятность, что вы встретите любимого человека. Поэтому собирайтесь и отправляйтесь на встречу с друзьями, в поездки или даже путешествия - помогите своей судьбе.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

Здоровье Рыб в феврале будет сильно зависеть от эмоционального состояния. Постарайтесь избегать стрессов и сохранять спокойствие в любой ситуации. Переработки и переутомления сейчас вам не нужны, активные занятия спортом тоже. Восстановить силы и сохранить тонус помогут спа-процедуры или массаж. Или же просто побольше гуляйте на свежем воздухе - так вы и отдохнете, и будет время подумать.

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