Астролог предсказала самые важные события в жизни каждого знака.

Авторитетный астролог и таролог Анжела Перл рассказала, что ждет знаки Зодиака в июне 2022 года. Свой прогноз она опубликовала на одноименном YouTube-канале.

Овен

В июне 2022 года представителей этого знака Зодиака ждет много интересных событий. Марс в этом месяце возвращается в знак Овна в 21-й дом. Цикл Марса - два года. Раз в два года он возвращается и приносит много энергии.

"В этот раз будет лучшее возвращение, потому что он (Марс, - ред) будет соединяться с Юпитером. Марс - это планета энергии, действия, инициативы. Вы будете более смелыми, рисковыми, делать что-то, начинать", - рассказала астролог Анжела Перл. Эти риски будут полностью оправданы, так как они принесут финансовое благополучие и везение.

Телец

Представителям этого знака Зодиака стоит ждать новых возможностей к получению знаний, образования, встрече новых важных людей. Кроме того, июнь - отличное время, чтобы выбросить мусор и избавиться от лишнего. И не только от вещей.

Близнецы

Июнь - месяц Близнецов. Анжела Перл говорит, что все загаданные желания и визуализированные мечты точно сбудутся.

Рак

В ближайшем месяце для Раков выпадут все шансы по развитию карьеры. Однако подписывать важные документы и начинать новые проекты стоит не раньше, чем 5 июня. Все дело в том, что до 3 июня будет ретроградный Меркурий, а другие два дня нужны для того, чтобы его сильное воздействие устаканилось.

Лев

Астролог увидела, что у Львов в ближайшее время будет возможность улучшить и попрактиковать свой иностранный язык.

Возможно, это случиться благодаря приглашению на работу за границу. Некоторых представителей этого знака ожидает переезд в другую страну.

Дева

Дев также ждет дальняя дорога. Она может быть связана как с путешествием, так и с работой. Анжела Перл говорит, что все сложится хорошо, поэтому не стоит волноваться перед поездкой.

"Все, что касается планов, билетов, визы, загранпаспортов - можно планировать. Билеты уже можно будет покупать, но после 5 июня. Вам станет более понятно, что ждет в будущем, если вы собираетесь ехать за границу", - уточнила астролог.

Весы

Несмотря на то, что Весам предстоит испытание в виде судебных разбирательств, все закончится хорошо.

"Еще может быть выигрыш в судебном процессе. Седьмой дом - это дом оппонентов. Юпитер поможет вам выиграть в суде. Может быть еще брак, и брак может быть с Овном. Неважно, мужчина вы или женщина. Возможно заключение контрактов с какой-либо организацией или удачная сделка по недвижимости", - предвидела в своем прогнозе Перл.

Скорпион

В этом месяце будет возможность проявить себя в роли друга - от вас будут ждать помощи и поддержки. Положение Марса говорит о том, что появятся новые интересные знакомства, будет высокая загруженность по работе.

Стрелец

В этом месяце планеты и звезды будут нацелены на расширение семьи Стрельцов.

"Пятый дом - дом отдыха и удовольствий. Может быть вы поедете на отдых с детьми куда-то. Марс выступает в роли конфликтной планеты, поэтому не исключены ссоры с кем-то из ваших взрослых детей. Здесь будьте осторожны", - сказала Анжела Перл.

Козерог

Вас ждет ремонт дома. Даже если вы его не планировали, то будут какие-то потребности сделать мелкий внеплановый ремонт после поломки. Анжела Перл добавила, что в июне Козерогов ждет ссора с кем-то из членов семьи.

Водолей

Представителей этого знака Зодиака ждет поездка к родственникам. Также астролог предвидела продажу дома, квартиры или бизнеса. Возможно, Водолеям на почве этого предстоит переехать в другую страну.

Рыбы

В июне Рыб ждет борьба за территорию, семью и другие ценности - как моральные, так и материальные. Перл утверждает, что в этом месяце вы прекратите общаться с людьми, с которыми были вместе давно. Некоторых Рыб ожидает развод, после которого они смогут стать сильнее и начать жизнь с чистого листа.

Напомним, астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым нужно больше отдыхать.

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