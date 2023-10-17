В целом звезды сулят благоприятное время почти для всех знаков.

Эзотерики сделали прогноз на 18 октября 2023 года по картам Таро. Они говорят, что в целом день пройдет спокойно, однако кому-то все же придется справляться с трудностями.

Овен

В этот день удача не будет на вашей стороне, поэтому вам придется полагаться только на себя. Возьмите все в свои руки, только тогда будет хоть какой-то результат.

Видео дня

Телец

У вас достаточно мудрости для того, чтобы вы смогли выйти из любой ситуации победителем. Будет достаточно, если вы возьмете свои эмоции в кулак и будете действовать умом.

Близнецы

День будет благоприятным для работы над слабостями и страхом. Избавьтесь от этого, если хотите зажить свободно и счастливо. Они только сковывают вас.

Рак

Окружающие могут попытаться вами манипулировать и делать так, чтобы вы им подчинялись. Однако только от вас зависит - поддадитесь ли вы им или пойдете вразрез их желаниям.

Лев

Львам стоит отложить на потом решение вопросов об их материальном благополучии. Лучше изначально подумайте о своем ментальном здоровье. Приведите в порядок свою душу, а потом финансы.

Дева

Вы сейчас находитесь в позиции загнанного в угол зверя. Как только перед вами откроется дверь, вы будете готовы напрыгнуть на обидчика. Конфликтов не избежать.

Весы

Вам стоит помнить, что каждый человек имеет право на ошибку. Научитесь прощать. Ведь вы тоже не идеальный человек, чтобы каждого тыкать носом в его промахи.

Скорпион

Вы очень многого хотите, но не все можете получить здесь и сейчас. Наберитесь терпения. У вас все будет хорошо, просто на это нужно время.

Стрелец

Стрельцам стоит отложить все дела и посвятить время отдыху. Больше гуляйте на свежем воздухе, радуйтесь каждому моменту, согревайтесь теплым чаем и объятиями.

Козерог

Вам стоит сосредоточиться на своей цели. Подумайте о том, что вы можете улучшить, чтобы быстрее ее достигнуть. Заручитесь поддержкой единомышленников.

Водолей

В этот день вы сможете насладиться результатами своего труда. Звезды сулят вам большое счастье и радость. Вы будете очень довольны всем происходящем.

Рыбы

Завтра к вам может прилететь бумеранг. Придется отвечать за все свои поступки - как хорошие, так и плохие. Для вас это будет хороший жизненный опыт.

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