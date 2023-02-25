Узнайте, что ждет вас в конце недели.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 26 февраля. Так, Близнецы в этот день будут заниматься творчеством, а у Львов будет непростая ситуация - они могут кого-то обидеть. Детальнее о том, к чему себя готовить, читайте в нашем материале.

Овен

Воскресенье для Овнов - день домашних дел, времени с семьей и выполнения обещаний. Не стоит никуда спешить - всему свое время.

Телец

Тельцам судьба в этот день подарит приятные встречи и хорошие эмоции. Главное - не пытаться рисковать, испытывать судьбу или разочаровывать близких людей - можно назвать в свою судьбу негатив на ближайшие несколько дней.

Видео дня

Близнецы

Близнецов ждет куча творческой работы, общение с людьми, интересные встречи. Звезды говорят, что день будет вдохновлять и мотивировать на новые свершения.

Рак

Ракам важно обратить внимание на свое здоровье. Может быть проблема с ЖКТ или со спиной.

Лев

26 февраля Львы захотят продемонстрировать свое превосходство, но напрасно - окружающим это не очень понравится. Звёзды советуют относиться к людям с большим уважением.

Дева

Девам 26 февраля подарит развлечения и размышления. Возможно, они придумают какой-то интересный проект или захотят организовать путешествие.

Весы

Весы в последнее время не очень активные в плане трудовой деятельности, однако если говорить о каких-то домашних делах и хобби, то их поток энергии буквально не остановить.

Скорпион

Если в этот день Скорпионов кто-то обидит, не стоит закрывать на это глаза и молчать - важно сразу поставить на место обидчика.

Стрелец

Хороший день для ментальной разгрузки, медитации, расслабления. Звёзды не рекомендуют никуда спешить. Все важные дела лучше отложить.

Козерог

Козерогам не нужно в этот день делать серьезные покупки - это может заблокировать финансовые потоки.

Водолей

Водолеям лучше уделить внимание себе и домашним делам, избегать длительных поездок или прогулок - можно заболеть и "слечь" на ближайшие дни.

Рыбы

Рыбы будут испытывать проблемы в техническом плане. Например, у них может сломаться смартфон или ноутбук. Самое грустное заключается в том, что у Рыб совсем не будет денег на починку или покупку нового девайса.

Напомним, Анжела Перл назвала три знака Зодиака, которым повезет в марте.

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