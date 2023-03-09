Тельцов могут одолеть сомнения и чувство собственной вины.

Гороскоп по картам Таро сулит на пятницу, 10 марта, любовные приключения для Раков. Но повезет не всем знакам Зодиака. Овнов ждут потери и боль. Что судьба приготовила именно вашему знаку - читайте ниже.

Овен

В этот день Овны будут сильно встревожены. Карты Таро сулят вам болезненную потерю, вы можете навсегда попрощаться с близким человеком. Будьте осторожны и избегайте ссор.

Телец

Тельцов могут одолеть сомнения и чувство собственной вины. У вас могут возникнуть трудности, однако не стоит зарывать голову в песок. Научитесь идти на компромиссы.

Видео дня

Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам власть. Вы ощутите свое всесилие, но это может привести вас к роковой ошибке. Будьте внимательны.

Рак

В жизнь Раков ворвется любовь. Ваше сердце пронзит стрела Амура и вы можете влюбиться. Если же у вас есть вторая половинка, то ваши отношения перейдут на новый уровень.

Лев

Львы могут пострадать из-за своей переменчивости. Откажитесь от нелогичных поступков и не говорите того, о чем потом можете сильно пожалеть.

Дева

10 марта у Дев будет много забот, однако они не принесут вам огорчения. Ваш день наполнится приятными хлопотами и радостными событиями. Будьте благодарны за все, что происходит в вашей жизни.

Весы

Планы Весов могут рухнуть. Это будет уроком, вы должны понять, что иногда все случается не так, как вам хочется. Научитесь относиться к жизни проще.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам не бояться принимать важные решения. Уверенно идите к своей цели и рискуйте, если верите в свою мечту. У вас все получится.

Стрелец

Стрельцов ждут новые перспективы. Вы сможете изменить свою жизнь, однако для этого придется постараться. Не ленитесь и в скором времени вы сможете увидеть результат своих трудов.

Козерог

10 марта Козероги могут ощутить неуверенность в себе. Однако это ложное чувство, которое нужно игнорировать. На самом деле все хорошо, просто вам нужно внимательно проанализировать свою жизнь.

Водолей

Водолеям стоит приготовиться к тому, что жизнь приготовила для них нелегкие испытания. Вас ждет череда неудач, из которых нужно извлечь ценные уроки. Если вы поймете все свои ошибки, проблемы быстро закончатся.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам решиться на серьезный шаг. Вы давно хотите начать все по-новому, но вас пугает неизвестность. Пришло время побороть свой страх.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что ураган из проблем ворвется в жизнь этих знаков Зодиака уже скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: