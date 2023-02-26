Не всем знакам Зодиака повезет в ближайшее время.

Эксперты в сфере эзотерики составили прогноз для всех знаков Зодиака по картам Таро. Какой будет неделя с 27 февраля по 5 марта именно для вас - читайте далее.

Овен

В вашей жизни могут возникнуть препятствия, которые вам придется преодолевать. Вы можете сомневаться в правильности своего решения, но в итоге все сложится так, как нужно именно вам.

Телец

Перед вами откроются новые двери. Однако вам стоит быть смелее и брать на себя ответственность, чтобы не упустить шанс улучшить свою жизнь. Также вы можете улучшить свое финансовое положение.

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Близнецы

Вам стоит составить план действий и ни на шаг от него не отходить. Будьте усидчивыми и решайте все проблемы постепенно. Не хватайтесь за все сразу, иначе вас ждет провал.

Рак

В вашей жизни могут произойти серьезные перемены. Принимайте их с благодарностью и помните, что все что не делается - делается к лучшему. Плохо вам точно не будет.

Лев

В конце февраля вам стоит отпустить прошлое, которое не дает вам двигаться вперед. В марте вас ждут какие-то изменения, однако будьте бдительными и не давайте слабину, пока ситуация не прояснится.

Дева

Вам стоит немного отдохнуть, чтобы набраться сил и энергии. Затем можете приступить к работе, она будет даваться вам намного легче, чем раньше. Обратите внимание и на свое здоровье, могут быть травмы.

Весы

Карты советуют вам следовать своей интуиции. Если вы будете прислушиваться к ней, то все будет хорошо. Не принимайте резких решений, потому что они могут сыграть с вами злую шутку.

Скорпион

Астрологи не рекомендуют вам торопиться и хвататься за все подряд. Расставьте приоритеты и действуйте согласно намеченному плану. В конце недели вы можете познакомиться с новыми людьми.

Стрелец

Вам выпала карта "Отшельник", свидетельствующая о том, что вам стоит провести это время в одиночестве. Ограничьте общение с токсичными людьми, побудьте наедине с собой, воссоединитесь с природой. Тогда неделя пройдет легко.

Козерог

Вас ждут позитивные изменения, но вам не стоит торопить события. Подождите немного, ситуация наладиться сама по себе. Карты предвещают вам судьбоносное событие, которое очень вас порадует.

Водолей

Вам стоит расширять свои возможности. Как это сделать? Ходите на курсы, изучайте языки, занимайтесь саморазвитием. Только так вы сможете достичь успеха в своем деле. Не сидите, сложа руки.

Рыбы

В начале недели вы столкнетесь с определенными трудностями. Однако карты советуют вам не отчаиваться и найти в себе силы двигаться дальше. Будьте готовы к тому, что это не будет легко и просто, но вы справитесь.

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