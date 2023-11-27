Расклад карт достаточно интересный, но не стоит обольщаться.

Эзотерики составили гороскоп на 28 ноября по картам Таро. Что в этот день ждет каждый знак Зодиака - читайте дальше.

Овен

Смело опирайтесь на свой разум и мудрость, чтобы решить все поставленные задачи. День принесет победу как над врагами, так и над собой. Прилив сил, уверенность и смелость будут вам сопутствовать, а дипломатия станет лучшей подругой.

Телец

Несомненно, вы приложили массу усилий и достойны своей награды, но вцепились в нее слишком сильно. Не стоит держать в руках "нажитое непосильным трудом". Излишняя привязанность к материальному сыграет с вами злую шутку.

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Близнецы

Этому знаку Зодиака выпадает редкая возможность все же попрощаться с тем, что мешает развитию. Пора все ненужное "похоронить" раз и навсегда. Вы получили второй раз подряд шанс избавиться от балласта, так воспользуйтесь им.

Рак

Впереди ждут быстрые или даже резкие изменения, к которым вы, скорее всего, еще не готовы. Несмотря на это трансформации все же произойдут, что приведет к личностной эволюции. Многое изменится как в повседневной жизни, так и в планах на будущее. Возможно, ваш жизненный план не совпадает с судьбой, но с этим можно лишь смириться, иначе потеряете шанс перейти на новый уровень.

Лев

Вам предстоит сыграть роль судьи. Сама жизнь заставит оценить поступки и слова окружающих вас людей. Только так вы сможете понять, насколько вас ценят. Конечно же, ваши выводы будут верны, но не стоит увлекаться, иначе рискуете остаться без друзей.

Дева

Завтра стоит ожидать хороших новостей касательно денег. Высокая вероятность появления выгодной работы или предложения принять участие в очень прибыльном проекте. Также не стоит отказываться от новых знаний.

Весы

Примите заслуженное вознаграждение за труды. Все ранее приложенные усилия принесут как материальное, так и душевное удовлетворение. Не исключен духовный рост, а также налаживание комфортных отношений.

Скорпион

Сложный день, ведь вас ожидают изменения в себе. Не соглашайтесь на компромисс. Он покажется незначительным, но будет иметь очень серьезные последствия. Ваш мир будет разрушен, а также пострадает ваш авторитет.

Стрелец

В жизни появилась пауза и это хорошая новость. В этот период вы сможете посмотреть на мир по-новому. Пришло время подумать над рядом вопросов. Все равно активно действовать не получится

Козерог

Настал ваш черед укреплять отношения с семьей. Возможно, предстоит важная встреча в кругу родных. Крайне важно сосредоточиться на потребностях родственников. Кто-то ждет от вас помощи

Водолей

Надвигаются события, которые никто не в силах предотвратить. Вам придется лишь наблюдать за тем, что происходит. Будьте осторожны, ведь на свой ум положиться вы не сможете, именно он может стать причиной беды.

Рыбы

Вас ждут новые горизонты. Возможно, вам удастся избежать трудностей. В любом случае появятся силы для важных перемен. Вы с легкостью сможете начать новый этап. Важно проявить решимость в принятии решений.

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