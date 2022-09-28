Что ждет Раков в октябре 2022 и как себя вести, чтобы месяц принес только удачу - узнайте в материале УНИАН.

Эзотерики считают, что второй месяц осени пройдет для водных Раков нестабильно - вам будет хотеться меняться, но какие конкретно желания наиболее точные, понять не сможете. Зато сумеете развить дипломатию и решить любые конфликтные ситуации. Подробный гороскоп Рак на месяц - в материале УНИАН.

Ранее мы говорили о том, что подготовил гороскоп для Близнецов в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Астрологи предупреждают, что сложный характер может стать причиной неурядиц на работе, а успех ждет лишь тех представителей знака, которые работают самостоятельно. Командная деятельность - не ваша история в этом месяце, но прилагать усилия нужно, иначе вы рискуете попасть под сокращение.

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Возможны крупные приобретения, повышение зарплаты и новые деловые знакомства - все это будет, если у вас получится научиться вовремя сдерживать свои эмоциональные всплески. Еще один бонус октября - получится расплатиться со всеми долгами.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Какой-то конкретной цели в поиске партнера у вас не будет, но любви и нежности захочется все равно. Звезды рекомендуют обратить внимание на ближний круг - возможно, среди ваших знакомых находится человек, который давно испытывает к вам любовные чувства. Если он вам нравится, то будьте мягче и внимательнее к его проявлениям.

Семейные Раки должны снизить требования и перестать высказывать претензии, иначе ваша вторая половинка перестанет хотеть что-либо делать для вас. Ракам советуют делать комплименты и подарки своим любимым, а также чаще проводить с ними время - в октябре это может стать залогом успеха счастливой семейной жизни.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

Ваше самочувствие полностью будет зависеть от эмоционального состояния - следите за импульсами и не позволяйте негативным эмоциям взять над вами верх. Не лишним будет и прослушивание музыки, рисование, танцы или медитации - все, что поможет вам выйти из состояния напряжения и расслабиться.

Астрологи советуют быть внимательными к сердечно-сосудистой системе, а если почувствуете недомогание - сразу обращайтесь к врачу. Чаще бывайте на свежем воздухе, пейте витамины, занимайтесь спортом. Октябрь - благоприятный месяц, чтобы заняться своим здоровьем.

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