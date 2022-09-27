Что ожидает Близнецов в 2022 году - гороскоп на второй месяц осени в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что в начале октября представители стихии Воздуха должны быть готовы решать давнишние проблемы. То, что мешало вам в прошлом, вернется снова - проигнорировать не получится. Каким будет гороскоп для Близнецов в октябре 2022 - читайте далее в материале.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Тельца в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Эксперты по эзотерике рекомендуют отложить все важные сделки - начало октябре не окажется лучшим временем для деловых вопросов. Также не стоит пускаться в авантюры и брать на себя слишком много - скорее всего, данные обещания вы не сдержите.

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После 12 октября ситуация изменится в лучшую сторону, с этого числа и до конца месяца можно менять работу, подписывать документы и заключать контракты. Все, к чему вы будете прикасаться, буквально превратится в золото. Также возможны успехи на работе, если приложите достаточно усилий.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Одиноким Близнецам нужно быть осторожными - в первой декаде месяца вы окажетесь привлекательными для недобросовестных людей. Вас захотят использовать в корыстных целях, так что, держите ухо востро и не доверяйте малознакомым. Начиная со второй декады, можно знакомиться смело - теперь вам будут встречаться более честные люди.

Семейные представители знака должны проявлять больше заботы о своих родных и близких. Именно сейчас можно делать ремонт, покупать недвижимость или затевать небольшую перестановку в квартире - любые семейные дела увенчаются успехом.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

Астрологи говорят, что у многих Близнецов могут быть проблемы с пищеварением - придерживайтесь диеты и не переедайте. Если все же будете чувствовать себя плохо - сразу обращайтесь к врачу и не запускайте болезнь. Начиная со второй декады, наступает благоприятное время для ухода за собой. Вы можете посетить косметолога, сделать новую стрижку или слегка изменить стиль одежды - перемены явно пойдут вам на пользу.

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