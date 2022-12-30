Рожденные под этими знаками люди рискуют столкнуться с массой неприятностей.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых будет грозить опасность в ближайшие дни до Нового года.

Речь идет о пяти знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют столкнуться с массой неприятностей. В основном эта опасность будут напрямую связаны с общением с людьми.

Знаки Зодиака, которым грозит опасность

В указанный период сильно подпортить настроение и даже карму могут ссоры и конфликты Овнов с близкими.

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Достаточно большое количество неурядиц встретится на пути у Тельцов. Они с легкостью смогут их обходить, если будут более сговорчивыми.

Ретроградность Меркурия может столкнуть Скорпионов с токсичными личностями.

Трудности в общении гарантированы Козерогам. Ситуация может выйти из-под контроля, и тогда серьезных проблем не избежать.

Попытки завести новое знакомство могут очень сильно разочаровать под конец года Водолеев. Им сейчас лучше всего залечь на дно.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены в жизни в ближайшие дни до Нового года.

Также астрологи назвали главных любимчиков фортуны в следующем году.

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