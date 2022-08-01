По словам эксперта, август будет очень тяжелым для нашей страны.

Известный экстрасенс Макс Гордеев назвал пять самых опасных дат августа, в которые Украина может знатно пострадать от российских оккупантов. По его словам, в эти дни лучше находиться дома и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Первая дата, которая может вызвать шквал негатива от оккупантов - 7 и 8 августа.

"В эти дни российские захватчики будут пытаться унизить украинцев. Эти дни будут тяжелыми для всех городов-героев - Киев, Днепр, Харьков, Одесса. Там могут быть "прилеты", поэтому нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Особенно в этот день будут "валить" Киев", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Также опасным будет 12 августа, День молодежи. По всем раскладам выпадают негативные карты. По его словам, оккупанты будут наносить удары даже по детям.

"23 и 24 августа. В эти дни вообще нельзя находиться в центрах, потому что могут быть "прилеты". Лучше не праздновать День независимости, чтобы сохранить себе жизнь", - добавил экстрасенс.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда закончится война на Донбассе.

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