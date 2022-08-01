Известный экстрасенс Макс Гордеев назвал пять самых опасных дат августа, в которые Украина может знатно пострадать от российских оккупантов. По его словам, в эти дни лучше находиться дома и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Первая дата, которая может вызвать шквал негатива от оккупантов - 7 и 8 августа.
"В эти дни российские захватчики будут пытаться унизить украинцев. Эти дни будут тяжелыми для всех городов-героев - Киев, Днепр, Харьков, Одесса. Там могут быть "прилеты", поэтому нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Особенно в этот день будут "валить" Киев", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.
Также опасным будет 12 августа, День молодежи. По всем раскладам выпадают негативные карты. По его словам, оккупанты будут наносить удары даже по детям.
"23 и 24 августа. В эти дни вообще нельзя находиться в центрах, потому что могут быть "прилеты". Лучше не праздновать День независимости, чтобы сохранить себе жизнь", - добавил экстрасенс.
Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда закончится война на Донбассе.