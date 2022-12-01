У них будет все в порядке в конце года.

Астрологи назвали настоящих счастливчиков декабря. Полнолуние 8 числа принесет в их жизни хорошие события, приятные новости и легкость. Подробнее читайте в нашем материале.

Овен

Овны в этот день или в ближайшие дни после полнолуния смогут встретиться с людьми, которых давно не видели. Настроение Овнов будет приятным и преподнесённым, поскольку встреча будет не просто очень желанной, а еще и неожиданной, - им могут сделать сюрприз.

Телец

Представители данного знака Зодиака в эту дату наконец смогут закрыть свою потребность. Например, если они давно мечтали совершить какую-то покупку или куда-то поехать, то теперь звезды сделают все, чтобы эта цель наконец сбылась.

Видео дня

Однако астрологи убедительно просят не планировать ничего важного на 8 число и отказаться от дальних поездок.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут начать новую главу своей жизни. Например, они переедут в новую квартиру, в новый город, начнут учебу в новом вузе или работу в новой компании. У них будет очень хорошее настроение, однако некоторые отголоски прошлого не дадут полностью расслабиться. Звезды говорят, что Скорпионам нужно набраться терпения, и все обязательно будет хорошо.

Напомним, астролог предупредила об опасности в полнолуние 8 декабря.

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