Валентина Виттрок говорит, что в этот день повышен риск аварий на дорогах. Также могут быть всплески негативной энергии и конфликты. Нужно стараться максимально избегать "острых углов".

Астролог Валентина Виттрок составила прогноз на каждый день декабря 2022. Эксперт утверждает, что полнолуние 8 числа принесет негативную энергию, из-за чего могут быть ссоры, беспорядки и даже аварии.

Вот что она написала в своем блоге в Facebook:

"8 декабря в 4:09 по Гринвичу - полнолуние в Близнецах. Рядом с Луной присутствует Марс, который в состоянии повлиять на самочувствие и реактивность, повышенную раздражительность. Полнолуние, хотя официально не относится к влиянию Гекаты - богини тьмы, но разгул стихийности, повышение аварийности, ухудшение самочувствия имеют место. Гравитация сильна - чистим пространство".

Она предупредила, что с 9 по 11 декабря Венера переходит в знак Козерога, где продержится до 4-го января следующего года. Это тоже принесет некоторые изменения, к которым важно подготовиться.

"Вкупе с Меркурием Венера начнёт демонстрировать статусность, некоторое отчуждение и прохладу чувств. Присутствие Меркурия действует на Венеру отрезвляюще, выстраиваются отношения с дальним прицелом и расчетливостью. Но это не значит, что рождённые с таким соединением будут сплошь меркантильны, у некоторых творческих людей козерожья Венера может иметь выражение в камне (вспомним знаменитого французского скульптора Огюста Родена)", - добавила Валентина.

Также она ранее предупреждала, что первые числа декабря могут принести повышение активности на фронте.

Напомним, астрологи назвали женщин-однолюбов по знаку Зодиака.

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