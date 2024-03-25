Многие из нас не видят ничего плохого в том, чтобы помочь близкому человеку с уборкой по дому. Оказывается, этого лучше не делать.

Жизнь часто окутана различными суеверия, а народные приметы и вовсе являются неотъемлемой частью реальности. Кто-то верит в послания предков, кто-то считает это глупостью, но факт остается фактом – любая примета не из воздуха появилась.

Наши родственники из прошлого передали свою мудрость через века. Многие послания ни что иное, как предостережение. Одна из самых распространенных примет касается, казалось бы, абсолютно повседневного действия - мытья посуды.

УНИАН разбирался, почему чужому человеку нельзя мыть посуду.

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Можно ли мыть посуду в чужом доме

Мытье посуды может быть не самым любимым занятием, но уж точно, на первый взгляд, не предвещает ничего дурного. Оказалось, это не так. Будучи в гостях, даже у близких людей никогда не мойте посуду.

Конечно, если родственники или близкая подруга просит помочь, то сложно отказать. В этом случае можно предложить другую посильную помощь, но непосредственно от мытья посуды лучше отказаться.

Почему нельзя мыть посуду в гостях – что говорят приметы

Каждый предмет, с которым человек сталкивается, какое-то время хранит отпечаток его энергетики. Конечно, если использовать предмет каждый день, то он будет накапливать энергетику своего владельца и это касается всего, даже посуды.

При этом эзотерики убеждены, что вода, как природная стихия, обладающая свойствами очищения, может смыть все, даже чужую ауру. Считается, что если мыть посуду в гостях, то это означает отдать свою энергию для восстановления энергии хозяина жилья.

Но это не единственная причина, почему нельзя мыть посуду в чужом доме. Наши предки верили в накопление энергетики предметами дома. Отсюда и появилось утверждение, что если чужой человек, пришедший в гости, помоет посуду, то он оставит часть своей энергии, которая может иметь разрушительную силу. Семья таким образом может лишиться счастья, а также будут появляться, казалось бы, беспочвенные конфликты.

Почему свекровь не дает мыть посуду

С посторонними людьми понятно, но как быть с членами семьи? Часто бывает такое, что невестки, пытаясь угодить свекрови, предлагают свою помочь по дому, в том числе и с мытьем посуды. Но вот мамы мужей не всегда согласны с таким положением вещей.

Тут уже дело не только в энергетике, но в лидерстве. Не может быть в одном доме двух хозяек – и это истинная правда, ведь иначе конфликты неминуемы. Дело в том, что готовность взять на себя обязанности по дому свидетельствует о готовности нести ответственность за семью.

Вот получается, что свекровь, которая не желает передавать власть, никогда не позволит невестке показать свою хозяйственность и не даст проявить себя и свою самостоятельность.

Можно ли убирать в гостях

Учитывая все вышеперечисленное, выходит, что мыть посуду в чужом доме примета не позволяет, но как быть с другой помощью по дому. Ведь нет ничего зазорного, чтобы помочь, к примеру, подруге вытереть пыль.

Оказывается, это медвежья услуга, ведь стремясь помочь можно сделать хуже – разозлить домашних духов-хранителей, которых называют домовиками или домовыми. Этот дух разозлится на нерадивую хозяйку, которая допустила к наведению порядка чужого человека, и начнет пакостить, а может и вовсе уйти из дома, забрав счастье и благополучие.

Ранее УНИАН писал, почему в доме все бьется и ломается.

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