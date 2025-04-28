Ведьма предупредила, какие последствия могут ожидать тех, кто заберет поминальную еду из кладбища.

В Украине началась Радоница 2025 - период почитания умерших. В некоторых регионах на Проводы принято приносить на могилу различные угощения - чаще всего это конфеты, пасхи или крашанки. Такая традиция отчасти имеет языческие корни.

О том, что такое поминальные конфеты - зачем их приносят и можно ли забирать угощения с собой, эксклюзивно для УНИАН рассказала харьковская ведьма Станислава Дашковская.

Можно ли брать с собой поминальные конфеты на могилу успошего

Как объяснила Станислава Дашковская в комментарии УНИАН, половина обрядов, которые простые люди проводят на могилах своих усопших родственников, пошли из язычества, а вторая половина - из православия. По законам и язычества, и православия эти конфеты, пирожки жертвовали нищим, голодным людям. Взамен обездоленный благодарил семью и молился за усопшего.

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Стоит отметить, что согласно православию, душа на протяжении 9 дней после смерти остается на земле и "подчищает хвосты", которые у нее остались. После истечения первых 9 дней после смерти душа метается между Адом и Раем. А на 40 день её ждет Страшный суд, на котором будет сопоставлено, сколько человек сделал хорошего и плохого, и после него будет окончательно решено, куда он попадет дальше - в Рай или Ад. В православии молитвы за упокой усопшего имеют силу до 40 дней, поскольку после Страшного суда его судьба уже определена.

Ведьма объяснила, можно ли поминать усопших конфетами. По её словам, раздача конфет и печенья - это упрощенная система поминания, пришедшая со времен урбанизации. Если вы хотите, чтобы ваших родственников действительно помянули, и этот помин был принят - несите его нуждающимся, а не, например, коллеге. Если человек православный, помины можно отнести в храм, поскольку оставленные там продукты потом распределяют на обеды для нуждающихся.

У чужих не стоит брать помин, поскольку через такие лакомства часто делается переклад - то есть негативное воздействие на одного живого человека или его болезнь перекладываются на другого живого человека. Родственники бывают разные, поэтому некоторым людям стоит остерегаться помина и от близких людей.

Если вам "всунули" поминальную еду, но вся ваша сущность её отрицает, - тогда с продуктами стоит распрощаться. Помин можно оставить на безымянной могиле или на могиле своего родственника.

Можете поступить иначе - отдайте еду, например, бабушке, которая стоит возле церкви или отнесите его в храм на поминальный стол, но не ешьте полученные продукты.

Задача помина одна - чтобы нуждающийся помолился о душе усопшего, но помины на 40 дней устраивать почти бесполезно, поскольку положение души не изменится - она будет оставаться в Аду или в Раю до Судного дня.

Почему нельзя забирать еду с поминального стола

Как уже объясняла ведьма, поминки дома существуют потому, что на протяжении первых девяти дней после смерти душа закрывает свои "хвосты", оставленные при жизни, и живые родственники как бы приглашают ее к столу. То есть поминки можно воспринимать как такое отношение к умершему: "Мы тебя уважаем, мы тебя помним, покушай и иди дальше".

Есть поминальный завтрак, и это действительно важно. Такая традиция пришла в православие из язычества и плотно укоренилась. Если мы забираем какие-то продукты с поминок, например, коливо или жареную рыбу, то это важно съесть за завтраком следующего дня. Если вы не сможете съесть продукты вовремя, то их стоит отдать, например, какому-то бездомному, чтобы он их съел.

Нарушение таких правил может иметь негативные последствия для человека со слабой энергетикой. К человеку с сильной энергетикой ни один бес, ни один "неупокой" не прицепится.

Если к человеку прицепилась неупокоенная душа, то она "ест" его энергетику, человек становится восприимчивее к негативным воздействиям. Страдают внутренние органы, начинается череда проблем со здоровьем, часто уменьшается количество денег, чтобы человек "скатывался" ниже и таким образом реализуется такая задача - свеcти его со свету "медленно и вкусно".

С кладбища нельзя забирать то, что осталось с поминок. Когда мы едем поминать родственников на кладбище, мы занимаемся только ими, то есть время выделено на то, чтобы их проведать. И мы принесем продукты и цветы, которые купили им. То есть, во время поездки на кладбище мы должны принести именно то, что любил умерший. Если погибшему нравился кофе, то стоит принести ему именно кофе, а не водку.

Если забрать то, что вы привезли покойным, они могут обидеться. Кроме того, если вы будете выносить с кладбища любимый продукт или напиток умершего, то будете как бы выманивать его с кладбищенской территории. Покойник может "прицепиться", а душе для существования вне территории кладбища нужно много энергии, и она будет ее тянуть из того, к кому "прицепилась".

На кладбище нужно нести то, что потом мы оставим. Исключение - садовый инвентарь. Его можно забирать домой, но в идеале после использования его нужно промыть из баклажки, а не кладбищенской водой.

Ведьма также объяснила, что нужно говорить, когда заходишь на кладбище. В ворота завозят покойных, а живые люди заходят в калитку и выходят из нее. Приходя на кладбище, обязательно нужно говорить: "В гости пришла". А уходя с кладбища, проговариваем: "Сама пришла - сама ушла".

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