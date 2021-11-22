Близнецы, например, могут столкнуться с предательством.

Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится уже в декабре 2021 года. Кому-то повезет больше, а кому-то - меньше.

Близнецы

По мнению астрологов, у Близнецов есть риск получить удар ножом в спину. Они могут столкнуться с предательством близкого человека, после чего им будет очень сложно прийти в себя. Чтобы избежать проблем в отношениях, вам рекомендуется больше времени проводить со своей второй половинкой и поговорить на чистоту о своих чувствах.

Телец

Тельцы - это карьеристы, которые все свое время посвящают работе. Именно по этой причине ваши отношения с возлюбленным могли дать трещину. Ваш партнер мог засомневаться в ваших чувствах и намерениях по отношению к нему. Срочно исправляйте это досадное недоразумение, если не хотите остаться у разбитого корыта.

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Если у Близнецов и Тельцов перемены не к лучшему, то вот Ракам повезло больше. У вас появятся новые возможности для улучшения своего финансового положения. Ваша главная задача - не тормозить! Только тогда вы сможете подняться на уровень выше и начать больше зарабатывать.

Напомним, какие знаки Зодиака судьба испытает на прочность в декабре 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич