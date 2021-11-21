Трем знакам Зодиака придется преодолевать препятствия.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые попали в список неудачников декабря 2021. Судьба подготовила им множество испытаний, и только от них зависит, преодолеют они их или нет.

Весы

В декабре ваша продуктивность значительно снизиться. Это грозит проваленными проектами, за что впоследствии вас ждет выговор от начальства. Для того чтобы сгладить углы, вам нужно проявить дипломатичность. Также постарайтесь не браться за все сразу, лучше сконцентрируйтесь на самом важном. Кроме того, вам не помешает быть более организованными и дисциплинированными. Помните, что есть слово "надо", даже если очень не хочется.

Дева

Вас ждут проблемы в отношениях с окружающими. Помните, что вы притягиваете к себе таких людей, которым являетесь сами. Если вам в ком-то что-то не нравится, то попробуйте и сами избавиться от такой своей черты характера. Также вам рекомендуется более тщательно выбирать себе друзей. И не забывайте о законе бумеранга. Фильтруйте все что говорите, чтобы потом об этом не пожалеть.

Близнецов судьба проверит на прочность предательством. Вы можете узнать об измене любимого человека. Не стоит уходить с головой в работу, чтобы отвлечься, ведь и на этом поприще вас ждут проблемы. Декабрь сулит вам множество проблем и разочарований в людях. Идеальным вариантом для вас будет - это обращение к психологу, который поможет вам со всем этим справиться и не сойти с ума.

Напомним, жизнь четырех знаков Зодиака развернется на 180 градусов уже в декабре.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич