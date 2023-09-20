Дев ждут приключения, их день будет насыщенным.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 21 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Овны могут понять, что им во всем везет. А Весы проведут этот день со ссорами и скандалами. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Отличный день для коллективной деятельности, имейте в виду, что речь идет не только о работе. В любом деле, которое вы запланировали на сегодня, вы добьетесь успеха быстрее и проще, если привлечете помощников и единомышленников.

Телец

Ваши любовные и дружеские отношения далеки от активной фазы. Пересмотрите эту сферу жизни, подумайте, с кем вы хотите поддерживать связь, а кто вам уже не интересен. И в будущем уделяйте больше внимания людям, отношениями с которыми вы действительно дорожите. Ведь дружба и любовь - это о взаимности, здесь не играют в одни ворота.

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Близнецы

Сегодня подходящий момент, чтобы вспомнить о каких-то замыслах, идеях и планах, которые вы когда-то отложили "на будущее". И не просто вспомнить, а сделать первые шаги по направлению к цели - для ее достижения одного желания мало, нужны активные, но тщательно обдуманные действия.

Рак

Не пытайтесь "заразить" негативными мыслями и меланхолией всех, с кем вам придется общаться! Если у вас плохое настроение, не нужно делиться им с окружающими и убеждать людей в том, что у них все хуже, чем они думают. Возможно, у собеседника и не хватит смелости чтобы указать, куда вам идти, но встречаться с вами снова он точно больше не захочет, вас начнут всячески избегать.

Лев

Не стесняйтесь делиться проблемами и рассказывать о трудностях, возникших на вашем пути. Сегодня помощь может прийти, откуда вы ее совсем не ждете. Конечно, не стоит откровенничать с каждым, кто встречается на вашем пути, но, если вас спрашивают, как продвигаются дела те, кому Вы доверяете, отвечайте честно.

Дева

Хороший день для поездок, деловых командировок и походов за покупками. Особенно удачным станет именно шопинг - вы сможете приобрести все, что вам нужно, по чрезвычайно приятным ценам.

Весы

В четверг доброжелательные, интеллигентные и дипломатичные Весы напрочь утратят эти прекрасные качества, неожиданно превратившись в трамвайного хама. Что можно посоветовать в этом случае? Ну разве что пообщаться с теми, кто более чем заслуживает такого отношения и не понимает иначе. Сегодня вы точно сможете заставить их поджать хвосты!

Скорпион

В четверг ваш энергетический потенциал снизится, а организм станет уязвимым. Постарайтесь не переутомляться, а еще лучше - оставьте все дела и отдыхайте. Если доведете себя до упадка сил и полного выгорания, восстанавливаться придется долго.

Стрелец

Сегодня в вашей жизни появится человек, который когда-то сильно обидел вас, и будет вести себя так, будто ничего не произошло. Это тот случай, когда можно, и даже нужно быть злопамятным - если простите и возобновите общение, вскоре он ударит вас еще сильнее, чем в прошлый раз.

Козерог

В четверг вы встретитесь со старым знакомым, который может повлиять на ваше будущее. Например, приятель предложит "свести" вас с нужными людьми, помочь в развитии проекта. Не спешите отказываться, обдумайте все как следует.

Водолей

Если на вас давят, пытаясь заставить сделать что-то, сопротивляйтесь! Какие бы аргументы ни приводились, стойте на своем и не делайте так, как не велит вам сердце. Не стоит думать, что как только вы согласитесь и выполните просьбу, от вас отстанут - наоборот, обращаться к вам будут постоянно. Ведь вы дали понять, что "прогнуть" вас совсем не сложно!

Рыбы

В этот день вашу доброжелательность могут неправильно истолковать - кто-то посчитает это признаком слабости. Будьте начеку и не позволяйте окружению переходить границы дозволенного, пытаться манипулировать вами или выставить вас простачком, о которого можно "вытирать ноги". Сразу показывайте зубы, дайте отпор дерзкому человеку, жестко и решительно.

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