Весам следует прислушиваться к чужому мнению.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 5 октября 2023 года для каждого знака Зодиака. Овнов ждут соблазны, а у Козерогов будет счастливый день. Что ждет других знаков Зодиака - читайте ниже.

Овен

Время летит с бешеной скоростью. Поглядывайте на часы, чтобы успеть хотя бы самое важное. Не исключено, что вас сегодня будут соблазнять. Вы вспомните, что такое флиртовать.

Телец

Ваша энергетика положительная, и окружающие будут стремиться к близости. Возможно, кто-то попросит о помощи. Не спешите с советами, если недостаточно хорошо разбираетесь в вопросе.

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Близнецы

Чтобы двигаться вперед, не оглядывайтесь назад. На помощь рассчитывать не приходится, но вы сможете справиться со всеми поставленными задачами. Следует поддерживать ровное настроение, и не отчаиваться, если что-то не получается.

Рак

Радует дружеское общение. Вы получаете поддержку, в которой нуждаетесь. Вероятно везение, можете выиграть или найти деньги. С любимым человеком старайтесь избегать споров. Сегодня каждый будет настаивать на своем, и можно сильно поссориться.

Лев

Вы сумеете проявить себя на все 100%. Будьте на глазах у начальства, и принимайтесь за самые сложные дела. С любимым человеком не играйте в молчанку, открыто выскажите претензии и оскорбления. Давно пора поговорить по душам.

Дева

Чувство удовольствия дарит активный отдых. Полезно заниматься спортом, запланировать долгую пешую прогулку. Друзья могут обижаться на недостаток внимания. Самое время назначить встречу и пообщаться.

Весы

Следует прислушиваться к чужому мнению. Вы склонны брать на себя слишком много, переоценивать свои силы. Вам подойдет коллективная работа. В таком случае сложностей удастся избежать.

Скорпион

Появится возможность обойти соперников. Все складывается как нельзя лучше, удача на вашей стороне. В любовных отношениях возникнет интерес. Ждите неожиданной новости или признания.

Стрелец

За день вы сможете разгрести гору дел. Особенно хорошо исправлять ошибки и доводить до конца начатое. Вечером не снижайте активность. Рекомендуется запоминающийся отдых.

Козерог

Счастливый день, когда возможно примирение после долгой ссоры. Укрепляются отношения с любимыми и близкими людьми. Сделайте первый шаг, и почувствуете, насколько сильно дорогие.

Водолей

Вы себе кажетесь ужасно остроумными. Рискуете наговорить лишнего, раскрыть чей-то секрет или предстать в невыгодном свете. Стремительно развиваются отношения с партнером. Возможное предложение руки и сердца.

Рыбы

Не тратьте силы на мелочи, а займитесь одним важным делом. В противном случае четверг может стать очень нервным. Любимый человек будет счастлив получить от вас внимание. Самое время показать всю силу чувств.

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