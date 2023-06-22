Львы приятно удивятся, с ними произойдет что-то невероятное.

В пятницу, 23 июня, Овны рискуют наломать немало дров, им вскружит голову страсть. А Раки ощутят всевластие, у них получится сделать все, о чем они мечтают. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака на этот день - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее, ими овладеет порочная страсть. Слушайте разум, а не сердце, так вы сумеете не совершить ошибки. Порой чувства могут вскружить голову, не позволяйте себе оступиться.

Телец

Тельцов ждет приятная встреча. Вы можно случайно увидеть человека, по которому очень скучаете. Внимательно смотрите по сторонам и не упустите шанс поговорить с тем, кто вам дорог.

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Близнецы

23 июня Близнецы рискуют сильно поссориться со своей второй половинкой. Вы чем-то обидели любимого человека, а теперь придется извиняться. Признайте вину, если понимаете, что действительно поступили неправильно.

Рак

Карты Таро сулят Ракам огромную власть. Вы сможете вершить чужие судьбы и решать очень важные вопросы. Не бойтесь, в этот день вам под силу абсолютно все.

Лев

Львы приятно удивятся, с ними произойдет что-то невероятное. Однако не спешите "трубить" о своем счастье. Постарайтесь никому не рассказывать о том, что с вами случилось.

Дева

Девы будут на коне, в пятницу они сумеют поставить на место всех своих врагов. Не бойтесь озвучивать претензии и идите до самого конца. Вы можете защитить себя и тех, кто вам дорог.

Весы

Карты Таро сулят Весам неприятные события. Что-то пойдет не по плану, это вас сильно огорчит. Порой нужно остановиться и обдумать свое будущее, такие досадные моменты случаются как раз для этого.

Скорпион

Скорпионы узнают, что им лгали. Вы сумеете раскрыть чей-то подлый обман, однако не спешите наказывать лжецов. Сделайте вид, что ничего не поняли, так вы узнаете еще больше интересной информации.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам важные решения. Вам нужно набраться смелости и четко решить, чего вы хотите от жизни. Возможно, в этот день Стрельцы начнут новый и очень интересный путь.

Козерог

Козероги сумеют добиться успехов на работе. Вы удачно справитесь со всеми задачами, это оценят по достоинству. Не бойтесь попросить о повышении зарплаты.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям уделить внимание своему здоровью. Не игнорируйте проблемы, берите выходной и занимайтесь лечением. Если же вас ничего не беспокоит, отправьтесь на прогулку с друзьями.

Рыбы

23 июня Рыбы могут веселиться и не думать о рутине. Оставьте все свои переживания в прошлом, не думайте о плохом. Вам нужно отдохнуть и провести время с самыми близкими.

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