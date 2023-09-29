Рыбам могут сделать заманчивое предложение.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 30 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. У Овнов может быть плохой день, а Раки получат возможность разбогатеть. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

День непростой и напряженный. Отношения с партнером могут быть натянутыми. Возможно, придется исправлять ошибки в старых делах. К вечеру ситуация изменится к лучшему.

Телец

Непростой день для людей, которые давно в отношениях и частенько ссорятся. Речь может идти о расставании. Для всех остальных день благоприятным, сулит новые впечатления и положительные эмоции.

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Близнецы

Вероятны бытовые проблемы, с которыми придется справляться самостоятельно. Помощники заняты своими делами. Старайтесь не зацикливаться на плохом. Найдите время для отдыха, побалуйте чем-нибудь вкусным, посмотрите любимый фильм.

Рак

День благоприятен для сделок и торговли. Возможны денежные поступления. Несмотря на выходной не рекомендуется убавлять активность. Займитесь делом. Можно запланировать небольшой ремонт.

Лев

Важный день для серьезных изменений и серьезных решений. Начните осуществлять мечту. Можно делать вклады или отправляться на шопинг. Любовные отношения пока на втором плане.

Дева

Проявляются не самые лучшие качества - вы слишком нетерпимы к недостаткам других. Стоит ограничить контакты. Займитесь делами, которые откладывали. Настроение поднимет физическая активность, уход за растениями, садом.

Весы

Сделайте подарок любимому человеку или подготовьте сюрприз. Вы почувствуете себя на седьмом небе от счастья, когда увидите большую отдачу. Возможны хорошие новости, неожиданное и приятное предложение.

Скорпион

Энергетически мощный день. Перед вами открываются новые возможности, возможны удачные совпадения. Проявите инициативность и решительность. Вечер рекомендуется провести в спокойных условиях, отдохнуть и расслабиться.

Стрелец

Наступает прекрасное время для увеличения дохода. Займитесь поисками высокооплачиваемой работы, составьте резюме. Вам могут позвонить с интересным предложением. Хорошо работает визуализация. Привлекаются нужные люди, будьте готовы к деловому общению.

Козероги

Развивайтесь в сфере, которая больше всего интересует. На максимум работает фантазия и творческий полет мысли. Вечер подходит для общения с единомышленниками, близким кругом друзей.

Водолей

Вашу работу будут оценивать, и возможно, оценка вам не понравится. Не стесняйтесь высказывать свою точку зрения. В споре рождается истина. Положительные эмоции подарит небольшое путешествие, поездка за город.

Рыбы

Вам могут сделать заманчивое предложение, касающееся работы. Нужно быть активным в течение дня, дел и задач будет масса. Не забывайте о еде и отдыхе.

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