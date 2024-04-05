Узнавайте, в чем многие заблуждаются относительно Стрельцов и Скорпионов.

Астролог Лорен Эш развеяла о каждом знаке Зодиака самые большие мифы, пишет bestlifeonline.com.

Овен - агрессивный

Одно из самых больших заблуждений об Овне заключается в том, что они агрессивны и готовы к драке при любой возможности. Легко понять, откуда взялся этот стереотип. Как знак Зодиака, которым управляет Марс, планета страсти и действий, Овны, безусловно, обладают смелой личностью и подходом к жизни. Однако они далеко не те воинственные и неприятные люди, какими их рисуют.

Телец - ленивый

То, что говорят, что Тельцы ленивы и не заинтересованы в достижении успеха в жизни, - тоже заблуждение. Но некоторые могут ошибочно принять их размеренный подход к жизни за апатию. Однако глупо предполагать, что у фиксированного земного знака, такого как Телец, нет плана. Правда в том, что они очень усердно работают над всем, не торопясь.

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Близнецы - двуликие

Близнецов часто считают двуличными. Однако гибкость заложена в их природе и является одной из их скрытых сильных сторон. В то время как другие знаки настроены по-своему или слишком напуганы, чтобы пробовать что-то новое, влияние энергии воздушного знака Близнецов дает его представителям смелость и любопытство выйти за пределы своей зоны комфорта. Кому-то такая приспособляемость может показаться неподлинной, но обаятельный и спокойный характер Близнецов всегда привлекает единомышленников.

Рак - слабый

Как очень эмоциональный и чувствительный знак, Раки склонны считаться слабыми. Однако чуткая натура делает их такой силой, с которой нужно считаться. Под управлением Луны, светила, контролирующего эмоции и интуицию, у Раков есть шестое чувство, когда дело доходит до "чтения" других людей. Это позволяет им легко общаться с другими и проявлять себя лидером.

Лев - эгоистичный

Некоторые могут воспринимать Льва как эгоиста. Однако этот стереотип игнорирует его огромное сердце и яростную преданность тем, кого он любит. Хотя Львы не уклоняются от всеобщего внимания, они также из тех, кто уделяет время другим и помогает им сиять. Так что, Львы определенно не из тех, кто унижает других, чтобы не продвинуться вперед.

Дева - придирчивая

Девы - перфекционисты Зодиака, но это связано с их альтруистическим подходом к жизни. Они критически относятся к мелочам, потому что всегда стремятся сделать мир лучше. Поскольку это знак, управляемый Меркурием, коммуникативной планетой-вестником Зодиака, у него есть инстинкт высказаться. И поскольку Девы способны видеть практически все несоответствия в тех или иных ситуациях, а также быстро решать эти проблемы, многие люди могут упрекать их за придирчивость. Однако, как бы быстро Девы ни указали на проблему, они так же готовы вмешаться и помочь ее исправить. Представители данного знака - командные игроки, которые всегда заботятся о других.

Весы - нерешительные

Одно из самых больших заблуждений о Весах заключается в том, что они нерешительны и поверхностны. Вероятно, это связано с влиянием на знак Венеры - планеты романтики и эстетики. Весы - прирожденные романтики, которые любят наслаждаться жизнью. Но при этом для них главное - баланс. Да, обычно Весы позволяют жизни вести их, но это не нерешительность, они просто открыты для всего, что может предложить жизнь.

Скорпион - похотливый

Самый непристойный из стереотипов связан со Скорпионами. По мнению некоторых, все, что их волнует, - это секс, и что их навязчивые идеи слишком интенсивны. Хотя для некоторых из Скорпионов это может быть правдой, все же многие люди ошибочно принимают их страсть и глубокую преданность возлюбленным за одержимость.

Стрелец - фобия обязательств

Большое заблуждение о Стрельцах заключается в том, что они боятся обязательств и непостоянны. Конечно, в слухах есть доля правды. Они не из тех, кто слишком долго сидит на одном месте, и природа их огненного знака любит спонтанные приключения. Однако заявления о том, что Стрельцы не способны влюбиться или посвятить себя чему-то долгосрочному, не соответствует действительности. На самом деле страсть, которая горит в их сердце, настолько ярка, что они защищают ее всеми способами. И вместо того, чтобы открываться тем, кто попытается их изменить, Стрельцы предпочитают продолжать двигаться вперед и исследовать новый опыт.

Козерог - скучный

Один из самых больших мифов о Козероге заключается в том, что они скучны и сосредоточены только на своей работе. Хотя это правда, что Козероги много думают о деньгах, они одержимы успехом только потому, что он позволяет им обеспечивать тех, кого они любят. Сатурн - планетарный управитель Козерогов. И он вознаграждает тех, кто трудится во всех сферах жизни, а не только в карьере. Когда у Козерогов есть свободное время, он дает волю своей дикой стороне. Ведь какой смысл суетиться, если не с кем поделиться плодами своего труда? Потому правда в том, что те, кто считает Козерогов скучными, просто не входят в их близкий круг.

Водолей - безэмоциональный

Если не считать людей, предполагающих, что Водолей - это водный знак (это воздушный знак), самое большое заблуждение о них заключается в том, что Водолеи бесчувственны. Обычно это происходит потому, что представители данного знака умеют сохранять спокойствие в любой ситуации. И хотя их эмоции, возможно, и не читаются на их лице, разум Водолея всегда мчится со скоростью тысячу миль в минуту.

Рыбы - капризные

Люди склонны считать Рыбы капризными и сварливыми. Будучи водным знаком, изменчивым по своей природе, они действительно склонны чувствовать вещи глубже, чем окружающие. И со всеми этими эмоциями приходит необходимость уйти в свой собственный мир. Богатое воображение и интуитивная сторона Рыб - источники их силы. Другие могут рассматривать это как тактику избегания драмы и стресса реального мира, но Рыбы просто перезаряжаются, чтобы приступить к следующему творческому начинанию.

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