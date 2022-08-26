Эксперт уверяет, что не ощущает там энергии катастрофы.

Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий ответил на вопрос, смогут ли оккупанты взорвать Запорожскую АЭС. В эксклюзивном интервью УНИАН эксперт рассказал, что не "чувствует" энергии взрыва. Тем не менее другие риски присутствуют.

"Однако есть риск диверсии и шантажа. Запорожская АЭС может быть обстреляна, но это делается скорее для того, чтобы отвлечь внимание от войны на Донбассе, в южной части Украины", - сказал Роман.

Экстрасенс добавил, что у захватчиков есть понимание того, что взрыв ЗАЭС повлечет существенный урон и для них самих.

"Россияне понимают, что если они взорвут АЭС, то там пол России пойдет "спать". То есть все планы оккупантов будет ждать крах. Поэтому страшную катастрофу по АЭС я не чувствую", - уточнил Роман Шептицкий.

Также он добавил, что, раскладывая карты, увидел, что к обсуждению этого вопроса присоединится мировое сообщество.

"Это может произойти уже в ближайшие дни", - подытожил Шептицкий.

Напомним, известный экстрасенс сделал шокирующее заявление об окончании войны в Украине.

Также УНИАН писал, что Шептицкий предвидел дату, когда доллар будет по 60 гривень.

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