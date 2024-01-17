Астролог Яна Тимощук рассказала, что в этом году Украина будет под покровительством Раху, а это значит, что нас ждут изменения. Однако, на полное окончание войны в 2024 году надеяться не стоит.

Астролог Яна Тимощук эксклюзивно для УНИАН рассказала, что ждет Украину в 2024 году, согласно нумерологии. По ее словам, мы имеем цикл возвращения в 2017 год. Можно посмотреть те события, которые происходили в тот период, и понять, что нас ждет в этом году, потому что сейчас идет возвращение кармических циклов.

Как рассказала Тимощук, Украина будет проходить этот год под планетой-покровителем Раху - это демон, голова. С точки зрения ведической астрологии, в Украине Раху находится в первом доме народа, личности, перемен, концентрации на себе.

Что происходит в период Раху?

У людей спадает пелина с глаз, они снимают розовые очки... Прошлый 2023 год был годом Юпитера, поэтому очень много было денег и изобилия как у людей, как и в нумерологическом коде страны. Люди ждали, когда же это все произойдет, потому что Юпитер - самая благостная планета.

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В 2024 году все это пойдет на спад. Будет такое себе ожидание = реальность. Люди поймут, что в каких-то вопросах заблуждались и начнут выходить из этого состояния, перестанут котролировать ситуацию. Также люди начнут искать себя и свою аутентичность.

В 2024 году в Украине появятся еще больше эзотериков, астрологов, экстрасенсов, потому что эта тема в Раху процветает.

Стоит отметить, что сейчас Раху в Рыбах транзитом проходит по Украине, а это говорит о хаосе. То есть в этом году в нашей стране будет происходить хаос, в том числе в головах людей, дома, на улице. Люди не смогут сконцентрироваться.

Какие события будут происходить в 2024 году?

Во-первых, это пауза в военных действиях. Будет определенное перемирие. То есть массированных ракетных атак не предвидется.

Во-вторых, будут хакерские атаки. Война перейдет в цифру - может лечь банковская система, мобильные операторы, компьютерные вирусы. Важно не уйти в какое-то рабство, потому что будут серьезные ограничения. Например, люди не смогут снять определенную сумму денег, а смогут снять то, что им позволят.

В-третьих, есть угроза власти. Могут происходить убийства, уничтожение власти.

По нумерологии еще могу сказать, что у нас идет 4 аркан, а это "Император". Все, что будет касаться контроля, власти, дисциплины, стабильности, безопасности... Если говорить об архитипе страны, то человеку будет хотеться это все получить. Поэтому могут быть изменения внутри страны.

Также в 2024 году будут женщины с мужской энергией у власти. Это будет интересная тенденция не только в Украине, но и во всем мире.

Когда закончится война?

Когда Украина зайдет в нумерологический код 6, а это будет в 2026 году (аркан "Влюбленные"), она получит наслаждение, партнерство, любовь... Многие люди смогут встретиться и увидеть друг друга. Уже могут быть открыты границы или свободными станут перелеты.

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