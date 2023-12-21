Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, к чему готовиться украинцам в январе 2024 года, что будет происходить на фронте, получит ли Украина F-16, а также над кем из власти нависла угроза.

Яна, расскажите, какие события будут происходить на фронте в январе?

Мы сейчас находимся в положении ожидания - ресурсов, союзов, силы. У нас пока больше защитная ситуация, когда мы обороняемся. Дальше может разворачиваться история, когда будет жестокая борьба за некоторые территории.

Позже будут переговоры, связанные с финансами. То есть можно сказать, что после них у нас появится больше помощи.

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Дни с 4 по 9, с 12 по 18, с 28 по 31 января будут самыми горячими. Может усугубляться ситуация на фронте.

Сейчас Россия создает новое оружие, пытается коммуницировать с другими странами. С этим у них все стабильно. Где-то они будут отходить, но в тех направлениях они могут использовать это потом, чтобы это не была какая-то ловушка для наших военных.

Как наши военные переживут эту зиму?

Выпадает карта "Семья", которая говорит о том, что у мужчин есть сила бороться с врагом, потому что их поддерживают женщины. При этом будут эмоциональные потери. То есть ситуация сейчас идет не на то, что само по себе тяжело, а эмоционально. Это значит, что в тылу есть проблемы, связанные с финансами, обеспечения и власти.

Будут ли продолжаться массированные атаки?

Да, массированные атаки пока не прекратятся. И, к сожалению, они будут тяжелее, чем сейчас. Также я вижу определенные ограничения и точечные удары. Можно сказать, что у Российской Федерации есть цель на эту зиму - выходить на те территории, где раньше их не было. Они спешат. Они думают, что это будет быстрее, но, на самом деле, это будет длиться долго. На это указывает карта "Умеренность".

Например, когда началась полномасштабная война, тоже выпадала карта "Умеренность", и уже тогда было понятно, что в течении года она не закончится. То есть РФ будет то больше нагнетать ситуацию, то меньше, но явных прорывов до марта я пока не вижу.

Какие города в зоне риска?

Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Николаев, Сумы. На приграничных территорий тоже может быть жарко, потому что там сконцентрированы все энергии. С точки зрения тонкого плана, пока она не реализована. Еще нет приказа, но есть определенная готовность.

Ну и восточная часть Украины. Она остается одной из горячих точек.

Что будет происходить в этот период в многострадальных городах – Авдеевке, Харькове и Бахмуте?

В Авдеевку идет много денег, ресурсов, помощи. К отбитию атак врага подключаются и другие страны, которые, возможно, даже состоят в каких-то союзах.

В Харькове будут продолжаться удары. Не могу сказать, что РФ уже сейчас решает вопрос относительно захвата или уничтожения города, но планы такие у них есть. Могут быть разрушения в 2024 году.

По Бахмуту идет ускорение, потому что тотальное установление власти - цель РФ. У них достаточно ресурсов на сегодняшний день.

Можем ли мы освободить какие-либо территории в январе?

К сожалению, нет. Выпадает карта "Отшельник", которая говорит о том, что мы делаем шаг назад, но при этом используем определенные виды вооружения, которые будут направляться на территорию РФ. Пока наши воины еще сами обучаются и здесь, и за границей.

Увидим ли мы какие-то "звоночки" нашей победы в ближайшее время?

Они видны уже сейчас. У нас есть сила, энергия сохранения земли. Мы продолжаем бороться. Но есть и новые энергии, которые означают призыв. То есть будут мобилизировать новых людей и обучать их. В ближайшие девять месяцев могут быть большие победы. Но при условии, что мы изменим стратегию. Нам нужны новые старые лидеры. Сейчас ситуация такая, что убрав более опытных командующих, мы получаем не совсем тот результат, который нам нужен. Поэтому нам нужно пересмотреть систему управления и контроля.

Получит ли Украина F-16?

Да, нам уже готовы их предоставить, но мировое правительство думает, когда лучше это сделать. Вопрос стоит в том, что управлению F-16 еще нужно обучать. Но я не вижу, что это кардинально изменит ситуацию на фронте. Исходя из предыдущего расклада по вооружению РФ, могу сказать, что страна-агрессор уже готовится к этому.

Правда ли то, что Россия увеличила войско?

Я не вижу, что у них массовая мобилизация. Скорее, резервы.

Состоится ли в Украине демобилизация этой зимой?

Да, есть такие энергии.

Что будет происходить в России в это время?

Россия ведет торговую войну - логистика, транспорт, все, что касается гуманитарной помощи. Что-то она может блокировать, потому что идет энергия денег и зависимости. Россия путем обмана, иллюзии, манипуляций и давления будет больше побеждать на информационном фронте. В данном случае она является дьяволом. То есть РФ выставляет определенные условия, а другие должны эти условия выполнять. По-другому не получится.

Что может помочь ВСУ побороть агрессию РФ?

Выпадает "Король жезлов" - это президент Украины Владимир Зеленский. Есть какие-то тайны, о которых мы не догадываемся. Возможно, в ближайшее время мы что-то узнаем. Но в основном ситуация зависит от правительства. Система требует перемен.

Стоит ли кому-то из украинского правительство опасаться за свою жизнь в ближайшее время?

Кирилл Буданов засядет на дно, потому что его безопасность находится под угрозой. Вообще отравить хотели его, а не его жену. Таким образом его просто предупредили. Теперь он меньше будет появляться в информационном пространстве. Мы его увидим, когда начнутся выборы, но политическую роль какую-то он играть не будет, потому что у него уже пошел отток власти.

Что касается конкретно опасности для власти, то под угрозой Центр принятия решений. Это могут быть Валерий Залужный, Владимир Зеленский и их окружение. То есть это две фигуры на сегодняшний день более важные.

Что будет с метро в Киеве?

Пока не установлена причино-следственная связь. Мало кто этим сейчас занимается. Союзники идут к нам, может быть заключен союз, что-то будет выделять из бюджета. Могут возникать другие силы, которые поспособствовали тому, чтобы это произошло. Но пока полного решения проблемы я не вижу. Это произошло не специально, а только потому, что люди недоследили.

При этом идет карта "Разрушения". То есть оно не будет работать так, как раньше.