В начале ноября ожидаются сложные дни, отметила эксперт.

На следующей неделе планета Сатурн выходит из ретроградности и будет находиться в стационарной фазе движения, однако это не значит, что наступило время решительно действовать. Люди могут столкнуться с непростым выбором и бегством шансов.

Общая атмосфера наполняется положительными активными энергиями, подготавливая почву для конструктивных преобразований, и этот период "идеально подходит для серьезной внутренней работы и развития силы воли, определения жизненных целей, поскольку энергии планеты сконцентрированы, максимально созвучны с естественным желанием людей приобрести устойчивое положение в обществе и профессии", такой прогноз на неделю астролог Марина Скади разместила в Facebook.

По ее словам, в начале ноября будут запускаться процессы, которые на внешнем плане еще не обнаружены, но уже имеют влияние на все сферы жизни.

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"Именно в этот период происходит закладка прочного фундамента будущих успехов. Изменения, происходящие в начале ноября, будут развиваться по меньшей мере полгода и могут быть как благоприятными, так и наоборот", - подчеркнула эксперт и добавила, что это зависит от того, на сколько человек понимает всю меру ответственности за то, что делает.

Скади отметила, что 2 ноября на небе формируется сильная удачная коллективная конфигурация "косой парус" или "полуповозка" с добрых планет: Луны, ретроградного Юпитера и Солнца. "Стационарный Сатурн с выходом из ретроградного движения помогает направить энергию этого изменения в нужном направлении", - поделилась астролог.

По ее словам, если приложить определенные усилия, подключить кого-то к своим целям или процессам изменений, можно создать необходимые условия и найти энергию для эффективной социальной деятельности.

"3 ноября многим придется делать непростой выбор, появляется желание иметь больше, чем реально возможно. Еще держится оппозиция Солнце - ретро Юпитер, и формируется новая оппозиция Венеры и ретро Нептуна. Трудно понять, чего действительно хочется и как это получить без вреда для других. Оппозиция Луны и Плутона усиливает эмоциональность, несдержанность, нестабильность, поэтому надо беречь себя и своих близких", - посоветовала Скади.

Астролог предупредила, что 3 и 4 ноября прогнозируются сложные дни, в которые возможности и счастливые шансы могут по непонятным причинам уходить из-под носа. "Однако возникающие препятствия и социальная напряженность в эти два дня могут действовать как положительный спусковой механизм для освобождения от нежелательных обязательств или ограничений", - добавила она.

Эксперт также сообщила, что 4 числа возрастает конфликтность, появляется неопределенность и чувство тревоги. Скади посоветовала в этот день думать перед тем, как говорить.

Вот какой интересный прогноз опубликован ранее

Мольфар Макс Гордеев рассказал УНИАН, что в ноябре украинские воины могут освободить от российских захватчиков некоторые пока еще оккупированные территории, но для этого нужно будет приложить титанические усилия.

По словам собеседника, сейчас Вооруженные силы Украины придерживаются правильной стратегии. "Я могу стопроцентно сказать, что тот план действий, который выбрали ВСУ и наши главнокомандующие, - очень четкий. Они действительно молодцы", - заявил он.

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