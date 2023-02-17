Новолуние в феврале астрологи называют опасным и благоприятным одновременно. УНИАН рассказывает, что нам принесёт молодая Луна, что можно и что нельзя делать в новолуние и почему лучше не доверять интуиции в этот день.
- Новолуние в феврале 2023 года - когда наступает
- Новолуние 20 февраля - особенности этого дня
- Новолуние в феврале 2023 - что можно делать
- Что нельзя делать в новолуние 20 февраля
- Новолуние 20 февраля 2023 - как загадать желание
Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.
Новолуние в феврале 2023 года - когда наступает
Новая Луна в феврале 2023 взойдет в знаке Рыбы. Новолуние наступит 20 февраля 2023 года в 9:06 по киевскому времени. Расти Луна будет до 6 марта.
Новолуние 20 февраля - особенности этого дня
Знак Рыбы, в котором взойдет Луна, принадлежит стихии воды и отличается сентиментальностью и ранимостью. Эти качества могут проявляться в период новолуния и в людях. Апатия, чувство уязвимости, расстройство из-за мелочей - это все признаки новолуния. Также в этот период может особенно проявляться сочувствие и милосердие.
Новолуние в феврале 2023 - что можно делать
Новолуние - это как новый год, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что можно делать на новолуние:
- планировать новые дела - особенно в первый час новолуния;
- заниматься спокойной и размеренной работой;
- делать уборку в доме, разбирать вещи и выбрасывать ненужное;
- найти время для отдыха, полезно будет погулять или заняться творчеством;
- выполнять данные ранее обязательства и договоренности, отдавать долги;
- загадывать желания.
Помните, что новолуние в Рыбах не терпит спешки, суеты и лишних движений.
Что нельзя делать в новолуние 20 февраля
В период новолуния астрологи советуют воздержаться от некоторых вещей:
- нельзя начинать новые проекты и другие важные дела - лучше заняться уже начатыми или устроить себе выходной;
- не стоит употреблять алкоголь, голодать и передать;
- лучше отказаться от дорогостоящих покупок;
- не старайтесь прыгнуть выше головы и не берите на себя дополнительную работу;
- не думайте о плохом - будете плохо чувствовать себя весь месяц.
Также будьте осторожны с интуицией - лучше в этот день ей не доверять, она может вас подвести.
Новолуние 20 февраля 2023 - как загадать желание
На новолуние можно и нужно загадывать желания. Главное условие - нельзя желать кому-то зла. 20 февраля в момент новолуния загадайте желание, как можно детальнее визуализируя его. Делать это нужно в хорошем расположении духа и думать в это время лишь хорошем. Не забудьте также поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, и, если есть желание - помолитесь.