Почему следует быть осторожными на новолуние в феврале и когда загадывать желание.

Новолуние в феврале астрологи называют опасным и благоприятным одновременно. УНИАН рассказывает, что нам принесёт молодая Луна, что можно и что нельзя делать в новолуние и почему лучше не доверять интуиции в этот день.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Новолуние в феврале 2023 года - когда наступает

Новая Луна в феврале 2023 взойдет в знаке Рыбы. Новолуние наступит 20 февраля 2023 года в 9:06 по киевскому времени. Расти Луна будет до 6 марта.

Видео дня

Новолуние 20 февраля - особенности этого дня

Знак Рыбы, в котором взойдет Луна, принадлежит стихии воды и отличается сентиментальностью и ранимостью. Эти качества могут проявляться в период новолуния и в людях. Апатия, чувство уязвимости, расстройство из-за мелочей - это все признаки новолуния. Также в этот период может особенно проявляться сочувствие и милосердие.

Новолуние в феврале 2023 - что можно делать

Новолуние - это как новый год, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что можно делать на новолуние:

планировать новые дела - особенно в первый час новолуния;

заниматься спокойной и размеренной работой;

делать уборку в доме, разбирать вещи и выбрасывать ненужное;

найти время для отдыха, полезно будет погулять или заняться творчеством;

выполнять данные ранее обязательства и договоренности, отдавать долги;

загадывать желания.

Помните, что новолуние в Рыбах не терпит спешки, суеты и лишних движений.

Что нельзя делать в новолуние 20 февраля

В период новолуния астрологи советуют воздержаться от некоторых вещей:

нельзя начинать новые проекты и другие важные дела - лучше заняться уже начатыми или устроить себе выходной;

не стоит употреблять алкоголь, голодать и передать;

лучше отказаться от дорогостоящих покупок;

не старайтесь прыгнуть выше головы и не берите на себя дополнительную работу;

не думайте о плохом - будете плохо чувствовать себя весь месяц.

Также будьте осторожны с интуицией - лучше в этот день ей не доверять, она может вас подвести.

Новолуние 20 февраля 2023 - как загадать желание

На новолуние можно и нужно загадывать желания. Главное условие - нельзя желать кому-то зла. 20 февраля в момент новолуния загадайте желание, как можно детальнее визуализируя его. Делать это нужно в хорошем расположении духа и думать в это время лишь хорошем. Не забудьте также поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, и, если есть желание - помолитесь.

Вас также могут заинтересовать новости: