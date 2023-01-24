Из-за растущей Луны как минимум два знака Зодиака начнут месяц с пустым кошельком.

Астрологи рассказали о фазах Луны в феврале 2023 года. Так, Новолуние ожидается 1 февраля в 07 часов 46 минут, полнолуние - 16 февраля в 18 часов 57 минут. Растущая Луна будет в период с 2 по 15 февраля, а убывающая Луна - с 17 по 28 февраля.

Полнолуние - день начинаний, открытий, старта проектов, новых эмоций и свежих идей. Однако не всегда полнолуние положительно отражается на судьбах знаков Зодиака. Например, в феврале представителям двух знаков следует ждать проблем с финансами в этот день и в ближайшую неделю после.

Рак

Ракам могут сообщить, что им отменили какие-то выплаты. Речь может идти о социальных отчислениях, премии, гонораре, стипендии и так далее. Это очень расстроит Раков, поскольку они ждали этих денег и рассчитывали на них.

Видео дня

Астрологи советуют Ракам не бежать впереди паровоза и спокойно ждать, пока все проблемы будут решены. Звезды говорят, что в первую неделю февраля от Раков ничего не будет зависеть - все будет решать положение планет.

Рыбы

Рыбам придется потратить кругленькую сумму. Как говорят звезды, трата будет не очень приятной, а результат от нее - не таким ощутимым, как хотелось бы. Например, Рыбы заплатят за учебу, выплатят кредит, отдадут большую часть своих сбережений на налоги и тому подобное.

Звезды советуют им искать другой источник доходов, поскольку нынешних средств вообще не хватает на покрытие всех потребностей.

Напомним, таролог ответила, может ли Россия повторно напасть на Украину через десятки лет.

Вас также могут заинтересовать новости: