В список попали Скорпион, Овен, Дева и Стрелец.

Астрологи составили список знаков Зодиака, представители которых самые токсичные в отношениях с людьми.

В перечень попали четыре знака. Это – Скорпион, Овен, Дева и Стрелец.

Скорпион

Чтобы добиться желаемого, рожденные под знаком Скорпиона могут использовать самые мерзкие методы. Их мало что вообще может остановить на пути к цели. Они блистательные манипуляторы, которые легко воспользуются любой удобной возможностью и любым человеком.

Овен

Овны – прирожденные лидеры. Они не привыкли подчиняться и идти на уступки даже самым близким людям. Все у них должно быть так, как они этого хотят, и никак иначе. Исключения бывают, но они редкие и могут быть лишь предлогом для получения иной выгоды.

Дева

Дева, кажется, самый упрямый и непоколебимый знак, который идеализирует все на свете. И в свои рамки они стараются вставить не только себя, но и все свое окружения. Отступления от установленных правил или их нарушение Девы не потерпят даже ценой дружбы или других личных отношений.

Стрельцы с виду могут казаться веселыми добряками, но если что-то пошло не так, лучше держаться от них подальше. Их требования и претензии в подобных ситуациях часто выходят за пределы разумного.

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