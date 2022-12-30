Рожденные под этими знаками женщины рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с разными неприятностями в первую неделю нового 2023 года - со 2 до 8 января.

Речь идет о двух Знаках зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют испортить себе жизнь.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - когда им не повезет

Испытывать недомогание в указанный период могут женщины-Раки. Проблемы со здоровьем их могут ненадолго выбить из привычной колеи. Потому Астрологи советуют как можно больше времени отдыхать и лечиться, чтобы не нагрести себе ненужных проблем. Важно всячески избегать конфликтных ситуаций и рисков.

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Неделя может не задаться в Дев. При этом в указанный период они смогут рассчитывать только на себя. Необходимо прогонять дурные мысли, чтобы таким образом попытаться обойти проблемы и неприятности. Девам нужно прилагать максимальные усилия для того, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. В таком случае у них даже может получиться чего-то добиться.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых будет грозить опасность в ближайшие дни до Нового года.

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