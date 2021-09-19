Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи говорят, что три знака Зодиака не всегда способны справиться со своими эмоциями. Иногда негативные чувства их настолько переполняют, что они могут начать медленно сходить с ума.

Рыбы

Рыбы живут в своем сказочном мире, где все прекрасно и все их любят. Но реальность - другая и крайне редко она совпадает с их вымышленным миром. Если выбить Рыб из привычной жизни, то они начинают впадать в депрессию. Особенно это касается отношений с любимыми людьми. Если эти чувствительные натуры заподозрят что-то неладное, то буквально изведут и себя, и вас.

Рак

Раки не могут смириться с тем, что не для всех семья на первом месте. Если их вторая половинка предпочитает карьеру, друзей или еще что-то, то они максимально будут вставлять палки в колеса. Более того, мужчины этого знака Зодиака не пренебрегают дерзким способом решения проблем и пускают в ход кулаки. Но когда он поймет, что все попытки подстроить вас под себя тщетны, он впадет в депрессию.

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Козерог

Эти люди не любят перемены, особенно глобальные. При этом они постоянно находятся в депрессии из-за того, что их не устраивает их жизнь. Но так как менять они ничего не собираются, приходится как-то мириться с этим. Но состояние Козерога оставляет желать лучшего.

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Автор: Диана Могилевич