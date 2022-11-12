Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют расстаться с возлюбленными из-за конфликтов и недопонимания на следующей неделе – в период с 14 до 20 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Знаки Зодиака, которым грозят расставания

Неудачная неделя ждет Тельцов. Астрологи советуют постараться исключить причину конфликтов и разногласий в отношениях. В противном случае расставание будет неизбежным. Важно посвятить максимальное количество времени и внимания на решение проблемы.

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Расставание на горизонте замаячит и для Львов. Сгладить ситуацию поможет откровенный разговор, но для него важно подобрать подходящий момент, иначе все может пойти наперекосяк, и станет еще хуже в несколько раз.

Рискуют испортить отношения с любимыми Весы. Основной причиной будет их чрезмерная занятость на работе. Им стоит находить время на отдых и на то, чтобы по максимуму уделять внимание своим вторым половинкам.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс сильно влюбиться, встретив свою вторую половинку.

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