Астрологи рассказали, кому даже не следует пробовать строить отношения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые вообще не могут уживаться друг с другом. Скорее всего, этим людям не удастся выстроить крепкие и счастливые отношения, но все в их руках.

Овен и Козерог

Эти знаки Зодиака - очень упрямые. Каждый из партнеров будет пытаться доказать свою правоту и продемонстрировать превосходство, а другой не будет уступать. Обид не будет, а вот конфликты за право быть лидером - на каждом шагу.

Звезды говорят, что лучше всего Овны уживаются с Раками или Весами, а Козероги - с Девами и Рыбами.

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Лев и Стрелец

Львам свойственно всегда привлекать к себе внимание. Они - уверенные, слегка (а может и не слегка) эгоистичные. Львы привыкли поступать так, как выгодно им. Стрельцы в этом вопросе очень конфликтные - если им что-то не нравится, то они будут до последнего доказывать свою правоту и пытаться перетянуть одеяло на себя. Из-за этого могут быть ссоры, споры, нервные срывы.

Львы лучше всего уживаются с Рыбами и Девами, а Стрельцы - с Близнецами и Водолеями.

Рак и Весы

Эти люди также не смогут уживаться между собой, но здесь виной не упрямство, а меланхоличная натура каждого из знаков. И Ракам, и Весам в отношениях нужны люди, которые будут их подталкивать и "зажигать".

Ракам больше всего подойдут Овны или Козероги, а Весам - Стрельцы или Овны.

Напомним, названы два знака Зодиака станут богачами в феврале 2023.

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