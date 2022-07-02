В список попали Весы, Стрельцы и Водолеи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых улыбнется удача на следующей неделе – с 4 до 10 июля включительно.

В список попали Весы, Стрельцы и Водолеи.

Весы

У Весов появится огромный шанс наконец-то изменить свою жизнь, вырвавшись из давно надоевшего застоя. Причем перемены ожидаются не просто в лучшую сторону, а глобальные, даже, можно сказать, радикальные. Все, что потребуется для совершения решающего поворота – смелость и рвение следовать за знаками, которые посылает вселенная. Звезды советуют не упускать возможность завести новые знакомства и, возможно, поменять сферу деятельности.

Стрелец

Представители этого знака будут активны и полны энергии. Под конец недели они смогут добиться поставленной цели или даже сразу нескольких, если окончательно сами себя не закопают в проблемах. Итог будет зависеть от умения Стрельцов выходить сухими из воды и не останавливаться ни перед какими препятствиями. Вера в себя и свои силы им должна помочь в этом. Как всегда.

Водолей

У Водолеев тоже ожидается хорошая и удачная неделя. У них есть все шансы, чтобы добиться успеха и любой из сфер на выбор. Звезды советуют мечтать и верить в их воплощение в реальность. Неплохим подспорьем в исполнении сокровенных желаний может стать наведение порядка и избавление от накопившегося хлама. Необходимо постараться хорошенько прибраться, как в своем жилище, так и в мыслях.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые больше всего подходят для брака.

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