Они могут даже страдать от безответного внимания.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые очень быстро привязываются к людям. Из-за такой черты своего характера они нередко страдают, ведь не каждый готов ответить им взаимностью.

Рак

Раки - это семейные люди, для которых очень важен уют, тепло и забота. Они всячески отдаются отношениям и своему партнеру. Но если не получают того же взамен, то будут очень страдать. Особенно больно им можно сделать, наплевав им в открытую душу. Они редко кому доверяют, но если с вами делятся сокровенным, значит вы для них очень ценный человек.

Весы

Весы, если дружат, то до последнего. Если они любят, то до последнего вздоха. По-другому у них не бывает. Такого же отношения они хотят и к себе. Но у них есть одна маленькая черта, которая может портить отношения с людьми - они достаточно свободолюбивые и не против сходить "налево". Но это совсем не значит, что они к вам не привязаны. Тот человек, который будет готов с этим смириться, сможет всецело заполучить Весов, а если нет - вы сделаете ему очень больно.

Стрелец

Стрельцы очень быстро сближаются с людьми. И если они открыли вам свое сердце, значит вы им небезразличны. Но и у Стрельцов есть одна проблема: они слишком многого хотят от отношений. И если они этого не получают, то начинают страдать.

Напомним, август принесет сюрпризы трем знакам Зодиака.

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