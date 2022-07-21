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Астрологи назвали главных счастливчиков августа 2022 года. В этот список попали только три знака Зодиака, которые уже в следующем месяце получат все, о чем так давно мечтали.

Рак

В жизни Раков произойдет непредвиденное обстоятельство, которое подтолкнет их к новым свершениям. Не исключено, что это будет что-то плохое. Возможно, вы захотите кому-то показать на что способны. В круговороте разных событий и постоянной занятости вы сможете не только отвлечься от грустных мыслей, но и достичь желаемого. Конец августа сулит вам приятные сюрпризы, новые знакомства и возможности.

Лев

Карьера Львов начнет стремительно развиваться уже с первых дней августа. Руководство оценит вашу амбициозность и трудолюбие, а поэтому вознаградит вас не только деньгами, но и повышением. Весь месяц вы будете летать от счастья. Также в августе вы сможете отправиться в путешествие со своей второй половинкой. Не исключено, что вы можете узнать о пополнении в семье.

Дева

В конце июля произойдет событие, которое вдохновит вас на новые свершения. Уже в последний месяц лета вы испытаете неподдельное счастье, которым захотите поделиться со всеми окружающими. Этот месяц станет для вас очень удачливым во всех сферах вашей жизнедеятельности.

Напомним, ранее астрологи назвали главных сплетников по знаку Зодиака.

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